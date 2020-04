Jean-Jacques Goldman : Qui est sa femme Nathalie ?

Chez les Goldman, on aime cultiver la discrétion ! Rien de surprenant à ce que le documentaire qui était consacré au chanteur pour ses 65 ans - en 2016 et rediffusé ce 7 avril sur W9 - évoque "un héros si discret". Si Jean-Jacques n'aime pas trop se montrer ou prendre la parole, sa femme Nathalie est aussi du genre à rester dans l'ombre. Qui est celle qu'il a épousée en 2001 ?

Depuis quelques années c'est à Londres que Jean-Jacques Goldman a posé ses valises. Il y vit, malgré le Brexit peu favorable aux étrangers, dans la sérénité avec son épouse Nathalie. Un reportage de 2019 de Paris Match avait un peu levé le voile sur le quotidien du chanteur et de son clan. On découvrait alors que sa femme, de son nom complet Nathalie Thu Huong-Lagier, était docteur en mathématiques et professeure ; elle a obtenu son agrégation en 2003 et un doctorat en mathématiques pures en 2007 à Aix-Marseille 2. Une épouse avec laquelle il élève ses enfants, Maya (16 ans), Kimi (15 ans) et Rose (13 ans), inscrites dans un lycée international.

Jean-Jacques Goldman a épousé Nathalie en 2001, quatre ans après son divorce d'avec sa première épouse Catherine Morlet, mère de ses trois premiers enfants. Aujourd'hui âgée de 41 ans, Nathalie était à l'époque une fan de l'interprète des tubes Je te donne, Là-bas, Envole-moi, Puisque tu pars ou encore Il suffira d'un signe. La femme du chanteur, franco-vietnamienne, avait pu faire sa rencontre à Marseille, du temps où Jean-Jacques Goldman y habitait avant de choisir de s'installer à Londres.

Désormais, le chanteur et sa femme vivent à l'abri des regards indiscrets. Toutefois, le chanteur préféré des Français est récemment sorti de sa réserve afin de soutenir le personnel médical qui lutte en première ligne contre la pandémie de coronavirus. Il a ainsi fredonné quelques mots sur l'air de la chanson Il changeait la vie, sortie en 1988.