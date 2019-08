Jean-Jacques Goldman : Sa belle rencontre d'été prouve qu'il a un coeur en or

Extrêmement discret, Jean-Jacques Goldman fuit la lumière médiatique depuis des années. Installé à Londres après avoir longtemps habité à Marseille, le populaire chanteur continue cependant de revenir en France régulièrement. En juillet, il a pris des vacances dans les Alpes et a fait une jolie rencontre.

Comme l'a rapporté le site du Bien Public, mercredi 31 juillet 2019, Jean-Jacques Goldman a pris un peu de son temps pour faire la rencontre d'une jeune fille prénommée Chloé. Une fillette âgée de 5 ans atteinte d'un polyhandicap qui l'empêche de marcher et de parler. L'interprète des tubes Je te donne, Tournent les violons, Elle a fait un bébé toute seule ou encore Là-bas a discuté avec la maman de la demoiselle, Géraldine Duprat, qui a fondé l'association Un avenir pour Chloé il y a un an, dans le but de "créer des structures pour enfants polyhandicapés à Dijon".

La mère de Chloé a expliqué au journal local que Jean-Jacques Goldman lui a fait forte impression et qu'il s'est montré particulièrement aimable avec sa fille et elle. "Il est simple, humble et très humain. On est resté une dizaine de minutes avec lui et on lui a parlé brièvement de nos projets et de l'association. Je ne m'y attendais pas. Cela arrive une seule fois dans une vie", a-t-elle confié, sous le charme.

Sur le site de l'association Un Avenir pour Chloé, on en apprend un peu plus sur la démarche menée par la maman de la jeune fille : "L'association a pour but d'informer sur les difficultés quotidiennes que nous rencontrons avec un enfant handicapé et de pouvoir rencontrer d'autres familles. Notre projet serait de créer une école adaptée à Dijon, basée sur la pédagogie conductive ou autre méthode alternative afin que Chloé et d'autres enfants polyhandicapés puissent continuer à aller à l'école après leurs 6 ans".

