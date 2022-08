Mort du frère de Jean-Jacques Goldman, assassiné à 35 ans : "Ça a été très compliqué..."

Discret et pudique, Jean-Jacques Goldman est un homme mystérieux au coeur du documentaire diffusé sur W9 ce 24 août 2022, mais peut-être moins que son demi-frère Pierre Goldman. Le chanteur de 70 ans n'a presque jamais évoqué cet homme qui a fait partie de sa vie et mené une vie tumultueuse, entre engagement politique et braquages. Il a été assassiné en 1979 à l'âge de 35 ans par des hommes revendiquant leur crime au nom du groupuscule d'extrême-droite Honneur de la police, mais les auteurs n'ont jamais pu être arrêtés. Un mystère qui apparaît dans la biographie qu'a écrite son ami d'enfance Jean Bender.

Jean-Jacques Goldman n'a jamais eu envie de s'appesantir sur la mort de son demi-frère Pierre Goldman, froidement tué par balles. "Ça été très compliqué pour Jean-Jacques, qui commençait à ce moment-là à avoir du succès. Déjà qu'il était craintif et n'avait pas envie de se mettre en avant... Ça peut paraître indécent d'en parler", a déclaré le proche de l'artiste auprès de Télé-Loisirs. Il explique avoir consacré quelques pages sur la question dans son livre car l'interprète de Comme toi avait des relations fortes avec son aîné, issu d'une relation de son père Alter Mojszet Goldman et Janine Sochaczewska, résistante communiste polonaise. L'auteur de la biographie ajoute, sans apporter beaucoup de détails : "ça a été compliqué pour ses parents, pour son frère Robert, pour sa fille aînée Caroline qui était déjà née..."

Depuis son apparition à l'enterrement, Jean-Jacques Goldman n'est jamais revenu sur cette affaire, l'évoquant seulement dans des images d'archives ressorties en 2018 dans le documentaire Goldman, Balavoine, Berger diffusé sur France 3 : "C'est probablement quelqu'un qui a compté, comme tous les gens qui te sont proches ou qui sont de ta famille, parce que tu essayes de les comprendre, tu vis leurs paradoxes, leurs mystères. Et Pierre, c'est un mystère. J'étais un peu atypique aussi dans la famille, dans le sens où j'étais politiquement musicien."

Auteur-compositeur de génie, Jean-Jacques Goldman aurait-il consacré une de ses chansons à ce frère au destin tragique ? C'est une idée qui a émergé et qui fait sens à l'écoute des paroles de Puisque tu pars, titre figurant sur l'album Entre gris clair et gris foncé sorti en novembre 1987. Mais difficile d'en savoir plus auprès de ce père de 6 enfants, installé à Marseille avec sa femme Nathalie et qui ne recherche que la discrétion et le calme.