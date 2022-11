Star Academy : "J'ai deux-trois choses à te dire", une candidate recadrée sèchement par Michael Goldman

Léa est assurément une belle surprise de cette édition 2022 de la Star Academy. Bien qu'elle divise les internautes sur les réseaux sociaux de par son caractère bien trempé, elle semble appréciée par l'ensemble du château. Mais ce mardi 15 novembre, elle n'avait pas convaincu les professeurs au moment de passer les évaluations qui allaient déterminer les nominés pour samedi prochain ainsi que le premier finaliste de cette saison.

"Je ne sais même pas ce que j'ai vu. Elle me tue de rire mais j'ai ri parce que c'était nul. C'était vraiment nul" avait déploré Yanis Marshall, avant que le directeur du programme Michael Goldman ne partage cette opinion. "Je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous fasse du Molière. C'est très peu bossé. Il n'y a pas de texte. Ce n'est pas écrit. Pour la chanson, je dois reconnaître que j'étais déçu. On me dit : C'est Léa qui reprend Christina Aguilera, c'est tellement son terrain que je me dis que ça va être incroyable. Et les problèmes de justesse ça m'a embêté", avait-il jugé.

Tu n'as aucune excuse

Des propos fermes de la part du fils de Jean-Jacques Goldman, qui déplorait ainsi un manque d'investissement de la part de son élève, elle qui s'était pourtant qualifiée de "bosseuse" dans son portrait. Mais elle n'était malheureusement pas au bout de ses peines, puisque ce jeudi 17 novembre, après avoir refusé la veille d'assister au cours de sport de coach Joe, Michael Goldman l'a conviée dans son bureau afin de la recadrer.

"Pour nous c'est important que tu suives tous les cours. C'est un cadeau, tu t'en rendras compte peut-être plus tard. On ne met pas ta santé en danger et on le fera jamais. Tu n'as aucune excuse. Si tu ne fais pas les efforts que les autres font, je t'assure que les gens ne te le pardonneront pas. On s'accomplit dans l'effort. Mon papa m'a toujours expliqué que ce qui est intéressant dans le sport lui-même, c'est la douche après. Le cours est horrible, il est dur, mais quand tu l'as finis tu te dis 'puta*n, je l'ai fait'", lui a-t-il expliqué, lui qui espère probablement que cette remontrance lui serve de leçon, alors qu'elle devra se battre samedi prochain pour sauver sa place dans l'émission.