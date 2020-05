Star Academy : L'émission culte bientôt de retour sur TF1 ?

L'émission culte des années 2000 pourrait faire son retour ! Le château de la Star Academy pourrait bien rouvrir ses portes prochainement, selon Vincent Panozzo, directeur des programmes, de la création et du développement du groupe Endemol Shine. Interviewé par le Parisien, il annonce : "Nous travaillons sur différents programmes autour d'une Star Ac nouvelle génération. L'année prochaine, c'est l'anniversaire des 20 ans, ça se fête. Je suis persuadé qu'un jour, l'émission reviendra."

Alors, aura-t-on l'immense joie de redécouvrir les professeurs emblématiques de l'école comme Armande Altaï, Oscar Sisto ou Kamel Ouali, mais aussi l'animateur phare de cette émission, Nikos Aliagas ? Le compagnon de Tina Grigoriou se souvient avec émotion de ses premiers primes dans ce programme qui l'a véritablement révélé au grand public. "À l'époque j'étais un journaliste, reporter mais un bleu en tant qu'animateur. Pas très connu.(...) Je n'avais pas de style dans la présentation mais j'ai trouvé mon chemin dans ce lien humain avec les élèves, que l'on retrouve encore dans mes émissions aujourd'hui. On ne savait pas que cela allait durer aussi longtemps mais nous étions tous dans le même bateau." confie Nikos avec fierté, toujours Parisien.

Devenu par la suite un animateur fétiche de TF1, Nikos déclare qu'il serait ravi de faire à nouveau partie de l'aventure Star Ac' : "Sentimentalement oui, ça me ferait plaisir ! Ça serait super une émission spéciale entre potes dans un esprit nostalgique, ça m'amuserait beaucoup de revoir les anciens candidats et toute l'équipe. Il y a des parcours incroyables à raconter. Et je garde une tendresse infinie pour la Star Ac car c'est la plus belle des écoles." Une émission déjà attendue par de nombreux fans avec une grande impatience !