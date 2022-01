Jenifer : Confidences sur sa vie de maman de trois garçons

Jenifer totalise plus de 20 ans de carrière ! Elle est revenue sur ses moments marquants et a évoqué la difficulté à concilier vie d'artiste et vie de famille. La chanteuse révélée par l'émission Star Academy a fait le choix du "bon équilibre"...

Jenifer s'est prêtée au jeu de la Success Story pour le site Au Féminin. La nouvelle ambassadrice de Braun a évoqué plusieurs moments marquants de son parcours grâce à des photos souvenirs. Elle est notamment tombée sur la cover du single Ma Révolution, extrait de son deuxième album, Le Passage, sorti en 2004.

"Je venais d'être maman. J'étais partagée entre le fait de repartir, retrouver le public, et puis d'être une maman présente. J'ai réussi à combiner les deux, je pense comme toutes les mamans le font, comme toutes les mamans qui travaillent. Il faut trouver le bon équilibre pour faire en sorte de rester disponible pour les deux", a expliqué l'ancienne coach de The Voice et The Voice Kids.

5 mois avant la sortie de l'album Le Passage, une Jenifer alors âgée de 22 ans accueillait son premier enfant, un garçon prénommé Aaron (18 ans), né de sa relation avec Maxim Nucci.