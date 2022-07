Jenifer "la boule au ventre" : look pin-up et bustier généreux pour une grande annonce !

L'hiver 2023 sera un peu moins morne que prévu. Et ceci grâce à la seule et unique Jenifer. Comme elle l'a annoncé le mardi 5 juillet 2022, la chanteuse de 39 ans va sortir son nouvel album, sobrement intitulé N°9, le 4 novembre prochain. Dix-huit titres au total, trois pochettes différentes viendront donc enjoliver les chutes de températures et une tournée débutera dans la foulée, en mars 2023, avec une date prévue à l'AccorHotel Arena de Paris. Quel bonheur, quelle joie après 4 ans sans nouveauté artistique - son opus précédent, Nouvelle Page, date de l'année 2018.

Quelle journée ! Que d'émotions...

Pour célébrer ce renouveau, Jenifer a convié quelques rares invités chez Mediawan, le mardi 5 juillet 2022. Elle a également évoqué la suite de sa carrière musicale sur les réseaux sociaux en partageant une photographie sur laquelle elle porte un très joli bustier. "Quelle journée, résume-t-elle. Que d'émotions... entre boule au ventre et excitation... Partager les premières chansons de l'album, les premiers clips, l'annonce de la tournée et de mon tout 1er Bercy aux journalistes et à quelques fans qui ont pu assister à cette présentation... c'était juste whaouuu. Et pendant l'écoute, c'est un peu comme quand on passe un oral... on croise les doigts, on essaie de garder une posture du genre 'Tout va bien', on scrute les regards ou les têtes qui bougent... Alors voilà, c'est fait. N°9 est en route, pour bientôt vous rejoindre et poursuivre son chemin tous ensemble. Alors, ce soir, je suis tout simplement heureuse, tellement heureuse. Je vous aime !"