Jenifer maman, cet aliment auquel ses trois garçons n'ont pas accès : "Il n'y en a pas chez moi"

Déjà maman d'un grand garçon de 18 ans, Aaron, qu'elle partage avec le musicien Maxim Nucci, mais aussi de Joseph (7 ans), né de sa relation passée avec le comédien Thierry Neuvic, Jenifer a donné naissance à son troisième enfant an 2021 : un autre garçon au prénom gardé secret, qu'elle élève avec son mari Ambroise Fieschi. Du genre pudique lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie de famille, la chanteuse s'est tout de même laissée aller à quelques confidences le temps d'une interview bien-être pour le magazine Magic Maman.

Tout en revenant sur ses expérimentations capillaires et dérapages passés en matière d'épilation, Jenifer s'est confiée sur son alimentation et le rapport qu'elle entretient avec son corps post-grossesse. Pour la star de 39 ans, qui préfère vivre sans balance, tout est une question d'équilibre : "Je m'autorise énormément de plaisirs mais sans être dans l'opulence. Je veux me sentir bien, il est important de ne pas se sentir bridé de quelconque manière à cause de son alimentation, explique celle qui a longtemps été complexée par sa petite taille. Je ne suis pas pour le dictat de la maigreur, je suis une bonne vivante, une épicurienne. Mais j'équilibre : si j'ai un dîner riche, je fais un déjeuner léger le lendemain."

Une notion d'équilibre qu'elle tente de transmettre à ses trois garçons : "Nous ne sommes pas dans la frustration de quoi que ce soit : il peut y avoir des produits bio comme non bio. L'idée, c'est avant tout le plaisir", ajoute celle qui fête cette année ses 20 ans de carrière. Mais s'il y a une chose que l'on ne trouve pas chez Jenifer, c'est du soda : "Il n'y en a pas chez moi, de toute façon ils n'aiment pas trop ça. Je les incite à boire énormément d'eau."