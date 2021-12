"On s'est moqué de moi" : Jenifer évoque les complexes qui lui ont gâché a vie

Etre l'une des chanteuses les plus populaires et admirées de France n'empêche pas d'avoir des petits complexes par-ci par-là. Heureusement, avec le temps et l'expérience, Jenifer Bartoli a appris à dire "au revoir" à chacune des ritournelles qui sonnaient dans sa tête, plus jeune, quand elle se trouvait face au miroir. Pendant longtemps, si longtemps, la chanteuse de 39 ans s'est rongée au sang à propos de son physique, et notamment parce qu'elle mesure 1m58.

"J'avais un complexe c'était ma taille, avoue-t-elle dans une vidéo tournée pour le site Les Eclaireuses. Je suis relativement petite. On s'est moqué un peu de moi, quand j'étais plus jeune. Puis finalement, avec l'âge, ça m'est très vite passé. Je peux me permettre de porter des talons super méga hauts, quand j'en ai envie." Brune de naissance, Jenifer a également eu du mal à apprivoiser sa pilosité... ce qui tombe bien, puisque l'ex de Jean-Pascal Lacoste a fini par devenir égérie pour la marque Braun. Un coup de pouce pour la belle Corse, qui ne craint plus, aujourd'hui, l'épreuve de l'épilateur électrique.