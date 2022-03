Jenifer "traumatisée" par sa première épilation, elle raconte ses "dérapages" beauté

Ambassadrice de la marque Braun depuis quelques mois, Jenifer a accordé une nouvelle interview beauté au magazine Magic Maman. Un entretien dévoilé le 25 février 2022. L'occasion pour la chanteuse de confier ses quelques astuces, mais aussi ses mésaventures du côté de la salle de bain, notamment avec l'épilateur de sa tante en main...

L'interprète et comédienne de 39 ans raconte avoir "découvert l'épilation en 'volant' l'épilateur de (sa) tante" : "Elle en était adepte et cela ne semblait absolument pas douloureux quand elle l'utilisait. Je l'ai donc essayé et... je ne m'attendais pas à une telle douleur, se souvient celle qui a récemment été faite chevalière des Arts et des Lettres. J'ai été traumatisée !" Jenifer explique avoir mis du temps avant de se "réconcilier" avec cet outil de torture, notamment en adoptant les modèles de la marque Braun, dont elle est l'ambassadrice depuis octobre 2021.

La première gagnante de la Star Ac' ajoute avoir connu "pas mal de dérapages ado" et mis un certain temps avant d'apprivoiser ses sourcils : "Ils étaient beaucoup trop fins ! J'ai un regard qui n'est pas un regard de chat, donc j'épousais la mauvaise forme en calquant bêtement les images que je pouvais voir, pour trouver une personnalité, j'imagine."

Avec une maman apprentie coiffeuse (Christine Bartoli), les jeunes années de Jenifer ont malheureusement été marquées par des "ratés capillaires", dont elle se souvient avec humour : "Elle faisait des tests sur moi. Elle me faisait des mèches sur une énorme frange qui partait du sommet de la tête, et souvent, elles sortaient vertes au lieu de blondes", a ajouté celle qui a longtemps été complexée par sa petite taille.