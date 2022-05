Jenifer annonce un nouveau projet inattendu, ses fans survoltés réagissent...

Le duo formé par Jenifer et Jarry sera en compétition avec d'autres têtes bien connues. A savoir, les vidéastes humoristes McFly et Carlito, et Inoxtag et Michou, qui enchaîne ici un nouveau défi avec avoir participé à l'aventure Danse avec les stars (et surtout trouvé l'amour). En plus, le couple Fadily Camara et Hakim Jemili qui a déjà participé à LOL - qui rit sort sera de la partie. Une compétition qui s'annonce donc hilarante au vu du casting !