Star Academy : De nouveaux candidats dévoilés en vidéo

Rappelons que 100 000 euros ainsi que le contrat pour 1 album avec la maison de disque Sony Music Entertainment France sont en jeu. Tout au long de la semaine, les candidats seront au château de Dammarie-les-Lys afin de suivre les cours dispensés par cinq professeurs (en danse, sport, chant, théâtre et expression scénique) ainsi que 2 répétitrices (qui prépareront les élèves au prime du samedi présenté par Nikos Aliagas). On sait déjà que Lucie Bernardoni et Aria feront leur grand retour dans le programme. Du côté de la direction, c'est l'entrepreneur et producteur Michael Goldman, accessoirement fils du célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman, qui a été choisi. Et le parrain de cette année n'est autre que Robbie Williams.

A la suite du prime, Karima Charni sera aux commandes de la deuxième partie de soirée. Elle sera en duplex aux côtés des élèves dans le bus qui les reconduira à Dammarie-les-Lys pour recueillir leurs premières réactions.