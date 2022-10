Louane change complètement de tête ! Nouvelle coupe sensationnelle, plus "adulte"

Juré dans The Voice Kids depuis le 22 août 2022, la chanteuse de 25 ans a un lien très particulier avec cette émission qui l'a révélée au grand public en 2013. "J'ai toujours été encouragée par les miens (...) Au début, ma mère me pensait trop jeune pour participer à The Voice. Mais elle me poussait surtout à être bonne dans ce que je faisais et ça c'est précieux" avait confié l'interprète du titre Je Vole à Télé-Loisirs. Malheureusement, sa maman Isabelle est décédée peu de temps après d'un cancer. Une terrible épreuve pour Louane, bien déterminée à rendre fiers sa mère et son père Jean-Pierre (décédé un an plus tôt en février 2013 alors qu'elle avait 16 ans).

"J'ai franchi une étape. Il y a quelques années, je ne voulais pas en parler, car c'était hyperviolent, par moment. Des journalistes me demandaient : 'Qu'est-ce que ça vous a fait de perdre vos parents ?' J'étais totalement hallucinée ! Bien sûr que c'est douloureux, de perdre ses parents ! Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec, j'ai grandi avec ça", révélait-elle avec sincérité à Télé 7 Jours.

En couple depuis 2018 avec Florian Rossi, la chanteuse nommée meilleur espoir féminin pour La Famille Bélier aux Césars 2015 est devenue maman d'une petite fille prénommée Esmée en mars 2020.