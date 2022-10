"Je ne l'enlève jamais" : Louane et Florian Rossi très unis, ce bien précieux qui en dit long sur leur relation

Ce soir, les téléspectateurs de TF1 retrouvent Louane dans le fauteuil de The Voice Kids présenté par Nikos Aliagas qui reprendra les commandes de la Star Academy le samedi 15 octobre sur TF1. La chanteuse de 25 ans est accompagnée comme chaque semaine des autres jurys : Julien Doré, Patrick Fiori et Kendji Girac. Et ce soir, c'est la grande finale !

Côté vie privée, une autre personne accompagne la vie de Louane, c'est Florian Rossi alias P3gase. Un chanteur et musicien de 32 ans avec lequel elle a eu une fille Esmée née en mars 2020. Si les deux tourtereaux - qui ont officialisé leur relation à l'été 2018 - s'abstiennent de dévoiler le visage de leur fille, il y a toutefois un élément qu'ils ne cachent pas, c'est la bague qu'ils ont en commun. Celle-ci en dit long sur leur relation. "C'est une bague qu'on s'est fait fabriquer chacun à l'identique avec mon mec lors de nos vacances en Thaïlande. Même si on n'est pas mariés, ça symbolise notre lien. Je ne l'enlève jamais", avait confié la chanteuse au JDD en janvier 2021.

Je vis un véritable cocon

Bien qu'étant assez discrète sur sa vie privée, Louane est plus épanouie que jamais dans sa vie amoureuse. Elle n'hésite pas à se laisser aller à quelques confidences comme chez nos confrères de Gala en décembre 2021 : "Je suis droite dans mes bottes, je suis bien dans ma vie. Je suis heureuse. J'ai un mec incroyable, une fille incroyable. Et je ne vais pas laisser des gens aigris gâcher tout ça (...) Pour tout dire, il (son compagnon) s'occupe presque plus de notre fille que moi. A la maison, on ne se pose jamais ce genre de questions. Qui fait la vaisselle ? Qui fait le ménage ? Nous sommes dans un rapport égalitaire. Encore une fois, je sais à quel point je suis chanceuse ! Je vis un véritable cocon", a-t-elle exprimé. Toutefois, la jeune femme a reconnu dans l'émission Ça fait du bien sur Europe 1 en mai 2021 qu'elle n'était pas "la plus facile à vivre" : "Après, je suis très gentille. Mais, de par mon manque de contrôle de mes émotions, que je travaille, c'est vrai que mon copain a de la force d'être avec moi !"