The Voice Kids : Quel Talent à la voix exceptionnelle a remporté la finale ?

Ils étaient huit à pouvoir espérer remporter la finale de The Voice Kids, 2 Talents par coach : Raynaud (11 ans) et Aivan (13 ans) dans l'équipe de Patrick Fiori, Loghane (15 ans) et Arthur (8 ans) dans l'équipe de Julien Doré, Sacha (13 ans) et Sanaa (14 ans) dans l'équipe de Louane et enfin Romane (14 ans) et Sara (11 ans) dans l'équipe de Kendji Girac.

Pour cette soirée exceptionnelle, The Voice Kids a fait appel à un grand chanteur pour jouer le super-coach : Gims. Ce dernier a ainsi pu être le témoin de la victoire d'un jeune Talent et c'est Raynaud, au terme d'un parcours sans faute, qui a été désigné grand gagnant.

Sa victoire est intervenue après que les 4 Talents encore en lice, 1 par équipe, a chanté avec son coach. Raynaud a interprété le titre Je vais avec Patrick Fiori, un duo que l'artiste chante à l'origine avec Florent Pagny. "Tu mérites grave, tu as bien chanté, tu vois il faut y croire", a commenté Patrick Fiori à l'attention de son Talent une fois leur incroyable prestation terminée. Gims lui aussi était sous le charme de Raynaud. "Tu viens de loin et tu iras loin", lui a-t-il dit.