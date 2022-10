Finale de The Voice Kids : Un 5e coach invité, il s'agit d'un chanteur ultra connu !

La grande finale de The Voice Kids 2022 approche à grands pas. C'est le 8 octobre, en direct sur TF1, que les téléspectateurs découvriront enfin quel Talent a remporté l'aventure. Et pour cette émission qui s'annonce exceptionnelle, la production ITV Studios France a convié un artiste de marque pour épauler les finalistes.

Ils sont encore huit à espérer succéder à Rébecca Sayaque, coachée par Patrick Fiori l'an passé. Raynaud (11 ans, équipe de Patrick Fiori), Aivan (13 ans, équipe de Patrick Fiori), Loghane (15 ans, équipe de Julien Doré), Arthur (8 ans, équipe de Julien Doré), Sacha (13 ans, équipe de Louane), Sanaa (14 ans, équipe de Louane), Romane (14 ans, équipe de Kendji Girac) et Sara (11 ans, équipe de Kendji Girac) vont donner de la voix une dernière fois sur la scène de The Voice Kids 2022. Et cette fois, c'est en direct qu'ils réaliseront leurs prestations devant les coachs Kendji Girac, Louane, Julien Doré et Patrick Fiori. Mais pas que !

La production a fait appel à un cinquième Super Coach pour soutenir les Talents. Il s'agit de Maitre Gims, interprète des titres à succès Bella, J'me tire, La même, ou encore Sapés comme jamais. L'artiste multirécompensé assistera aux répétitions des huit finalistes, ce qui lui permettra de leur donner de précieux conseils avant le grand jour. Lors de la finale, il chantera également avec les finalistes et sera présent tout au long de la soirée pour commenter les prestations et soutenir les enfants. De quoi leur donner encore plus la force de se battre et de décrocher la victoire.

Bien que les commentaires des coachs soient précieux, le public aura une place importante lors de la finale. Ce sont en effet les téléspectateurs qui auront la lourde tâche de départager les Talents encore en compétition. Lors de la soirée, présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri, chacun chantera une première fois seul. A l'issue de ces représentations, le public choisira un Talent par coach. Et les enfants choisis performeront une dernière fois en duo avec leur mentor avant de découvrir le résultat tant attendu.

Rendez-vous le 8 octobre, à partir de 21h10, sur TF1, pour la grande finale de The Voice Kids 2022.