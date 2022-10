Diaporama : Finale de The Voice Kids : Un 5e coach invité, il s'agit d'un chanteur ultra connu !

Les coachs Kendji Girac, Louane, Julien Doré et Patrick Fiori avec les présentateurs Nikos Aliagas et Karine Ferri © Purepeople Lionel Guericolas/TV/Bureau 233

Photo officielle des coachs de The Voice Kids Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori © Purepeople TF1, Thomas Braut

Exclusif - No Web - Maitre Gims et Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 5", diffusée le 11 janvier 2020 sur TF1, à Paris. Le 17 décembre 2019 © Gaffiot-Perusseau / Bestimage © Purepeople BestImage, Gaffiot-Perusseau

21 / 21