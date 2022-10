Louane quittée par Florian Rossi : la chanteuse s'est "barrée", elle livre une vérité méconnue

Louane (de son vrai nom Anne Peichert) est en couple depuis 2018 avec Florian Rossi, l'un de ses musiciens. Depuis, les jeunes amoureux sont devenus parents d'une petite fille, Esmée en mars 2020. Sur les réseaux sociaux, la pudique Louane partage néanmoins quelques instants de leur vie – en préservant toujours leur fille qu'elle ne montrera jamais –, témoignant de leur bonheur et leur équilibre. Pourtant, l'interprète de Joie de vivre cache aussi bien son jeu et a également une facette plus intense lorsqu'il s'agit de ses sentiments. Invitée du podcast Astrostudio, elle révélait notamment en mars 2021 avoir fait une folie après que Florian l'a quittée. Elle s'est fait tatouer, et révèle ainsi le sens de son pseudo Instagram Whatchoutthetornado.

Comme raconté à Anne Roumanoff le mardi 18 mai 2021, au micro de l'émission Ça fait du bien (Europe 1), Louane a en effet déjà été quittée par son compagnon Florian Rossi, le temps d'une journée. Et dans Astrostudio, c'est en parlant de sa planète Venus en Scorpion que la jeune femme, Sagittaire ascendant Taureau, a révélé être très intense et "flippante" en amour. "Scorpion c'est le signe des profondeurs et de l'engagement total en mode salut je me suis fait tatouer ton prénom au bout de deux jours", explique alors Maheva, créatrice du podcast et du compte Astrotruc sur Insta. "Alors vraiment, si je suis honnête, c'est tellement presque ça, assure Louane. Wow je vais dévoiler pour la première fois la vérité du whatchoutforthetornado, c'est incroyable !"

C'était une relation interdite

La chanteuse, qui s'est faite remarquer en 2013 dans le télé-crochet The Voice et qui a reçu le César du meilleur espoir féminin en 2015 pour son rôle dans le film La Famille Bélier continue son anecdote, revenant sur cette fameuse rupture. "Il m'a plus ou moins quittée une journée, ça a duré une journée, au tout tout début de notre relation parce qu'on était dans un truc très très compliqué, où c'était une relation interdite, c'était très très chaud et il m'a ok stop on arrête là, raconte Louane. J'ai littéralement fait une énorme crise d'égo, on était dans la rue à côté du Parc Monceau j'ai dit ok j'ai pris un taxi je me suis barrée j'ai dit ok allez salut bye et je savais que je le revoyais le lendemain parce qu'on était en concert le lendemain. Du coup, je suis allée me faire tatouer une tornade sur les côtes, voilà d'où vient le truc de la tornade." Et les folies de l'artiste amoureuse ne s'arrêtent pas là puisqu'elle admet avoir également "forcé" Florian Rossi à la tatouer, lui qui n'est "absolument pas tatoueur".