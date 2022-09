The Voice : 5 coachs pour la saison 12 ! Un come-back et deux nouveaux jurés

Chaque samedi, les téléspectateurs de TF1 peuvent suivre The Voice Kids 2022. Ce sont Louane Emera, Julien Doré, Patrick Fiori et Kendji Girac qui ont la lourde responsabilité de départager les Talents qui se présentent. Une fois la saison terminée, le public découvrira ensuite la saison 12 de The Voice, une édition qui n'a pour l'heure pas encore de date de diffusion mais qui se prépare déjà activement.

Pour preuve, les coachs ont été dévoilés ce mercredi 14 septembre 2022 par Nikos Aliagas, sur le compte TikTok de la première chaîne à l'occasion d'un live en direct du Dôme de Paris. Tous les ans, les fans du télé-crochet attendent impatiemment de découvrir quelles personnalités ont été choisies pour siéger sur le célèbre fauteuil rouge. La production a-t-elle gardé les coachs de l'année passée ? Y a-t-il eu des changements ? Pour l'édition 2022, ce sont Marc Lavoine, Amel Bent, Florent Pagny (malgré sa bataille contre le cancer) et Vianney qui ont été désignés pour être coachs. Mais la nouveauté est au rendez-vous pour la saison 12 puisque l'époux d'Azucena ne fera pas son retour. Tout comme Marc Lavoine.

"Elle est toujours très jeune mais elle commence à faire ancienne dans le programme", a notamment lancé Nikos Aliagas pour annoncer qu'Amel Bent fera son retour dans le programme. Quelques minutes plus tard, Amel Bent et Nikos Aliagas ont appelé... Vianney qui revient donc lui aussi pour cette nouvelle saison. "Je suis comme un dingue", lance-t-il, précisant être très excité aussi par le reste du casting. Autant dire qu'à ce moment-là le suspense était à son comble concernant l'identité des deux autres jurés.

C'est ensuite le retour de Zazie qui a été annoncé, elle qui a été présente de la saison 4 à 7 et aussi dans la version All Stars du programme. Alors qu'ensuite tout le monde ne s'attendait à entendre qu'un seul nom c'est bien un duo qui a été dévoilé. Il s'agit de Big Flo & Oli. Les deux frères connaissent bien le programme car ils étaient déjà coachs de la saison 6 de The Voice en Belgique (2017). D'entrée ils ont fait savoir qu'ils allaient bien rire avec Vianney qu'ils connaissent bien car ils ont fait pendant longtemps ses premières parties. Cette nouvelle saison promet !