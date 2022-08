Florent Pagny face au cancer : il sort du silence et donne des nouvelles de sa santé

Voilà de quoi rassurer ses fans ! Ce mercredi 31 août, sur les ondes de France Inter, Florent Pagny s'est montré très rassurant concernant son état de santé, alors qu'il était au téléphone avec Kendji Girac, que Nagui recevait au micro de son programme La Bande originale. "Tout va bien, je suis juste dans les contrôles. Je continue à prendre bonne mine, et je taille la route. J'arrive du Portugal et je pars en Argentine", a confié l'interprète de Savoir aimer.

Pour rappel, en janvier dernier, il annonçait une terrible nouvelle à ses fans sur ses réseaux sociaux. "On vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon, qui ne peut pas s'opérer. Je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X", avait-il révélé dans une vidéo postée sur son compte Instagram. "Je vais me mettre en mode guerrier pour affronter cette épreuve un peu particulière" avait-il ajouté dans la foulée, avant de se filmer à nouveau quatre mois plus tard, cette fois-ci sans cheveux ni barbe.