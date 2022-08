Florent Pagny touché par le cancer : un célèbre ami chanteur, émouvant, évoque sa maladie

Lors d'une interview accordée à RTL - qui sera diffusée demain dans son intégralité à 8h45 mais dont un extrait a déjà été dévoilé sur le compte Twitter de la station - Patrick Bruel a réagi à l'état de santé de son grand ami Florent Pagny qui est un atteint d'un cancer du poumon. Celui qui a récemment illuminé le festival de Ramatuelle s'est montré plutôt rassurant à ce sujet, lui qui avait récemment côtoyé le coach de The Voice sur le tournage du clip Terra Corsa, aux côtés de Patrick Fiori et Jean-Charles Papi.

"Ça avait été formidable de le retrouver et aux dernières nouvelles je pense que ça va beaucoup mieux (...) Les choses suivent leur cours mais plutôt dans le bon sens et on en est tous très heureux et très impatient de le retrouver en pleine forme", a confié le chanteur de 63 ans, venu présenter son nouveau single Encore une fois. Pour rappel, Florent Pagny avait révélé sa maladie en janvier dernier via une vidéo publiée sur Instagram avant d'en poster une autre, cette fois-ci en étant très diminué physiquement.