Florent Pagny "très beau gosse" : le chanteur donne de ses nouvelles avec une photo

Le 10 mai dernier, Florent Pagny s'était exprimé assez longuement sur son cancer (qu'il avait rendu public en janvier) et sur son changement d'apparence.

"Bonjour à tous, je viens vous donner un peu de mes nouvelles. Vous avez remarqué que je n'étais pas très réseaux sociaux donc je ne vous ai pas imposé une série Netflix sur mon traitement et mon histoire. Mais maintenant qu'elle est bientôt derrière moi, puisqu'il ne me reste plus qu'une chimio, je peux vous dire que je vais très bien", avait-il débuté sa vidéo, ironisant sur son apparence, avec l'autodérision qu'on connaît. "Vous voyez, j'ai un peu changé de look", avait-il lancé , avant de reprendre son sérieux en ajoutant : "Un peu obligatoirement puisque c'est le traitement qui veut ça. Mais ça va je vais m'y faire, et ça va passer." Et effectivement, ce look appartient maintenant au passé.