The Voice 2022, la finale : le grand gagnant de la saison sacré après une soirée de folie !

La grande finale de The Voice a eu lieu ce samedi 21 mai 2022. Après des semaines intenses de compétition, les cinq Talents restant de l'émission se sont affrontés en direct, à savoir Vike (équipe Amel Bent), Nour (équipe Florent Pagny), Mister Mat (équipe Vianney), Caroline (équipe Marc Lavoine) et Loris (repêché par Nolwenn Leroy). Tous ont eu l'occasion de se défendre avec une première chanson en solo puis une seconde, en duo avec l'un des artistes invités du prime : Angèle, Bigflo & Oli, Slimane, Christophe Willem et Mentissa.

À l'issue de cette soirée haute en couleur, c'est Nour qui l'a emporté. Florent Pagny est donc le coach gagnant de cette édition et décroche ainsi son cinquième trophée !

C'est sur la chanson Être à la hauteur d'Emmanuel Moire que les Talents ont fait leur introduction, accompagnés sur la fin par leurs coachs respectifs et face à Nikos Aliagas, de retour après avoir été absent lors de la demi-finale.

ÉQUIPE DE FLORENT PAGNY

NOUR

Nour est la première à s'être lancée. Trois ans après avoir participé à The Voice Kids à l'âge de 13 ans, la jolie adolescente d'aujourd'hui 16 ans a réalisé un parcours impressionnant depuis ses débuts. La candidate partait toutefois avec un désavantage puisqu'elle a rencontré un problème de voix juste après la demi-finale. Elle a eu pour interdiction de chanter ces derniers jours. C'est donc forcément avec beaucoup d'appréhension qu'elle s'est présentée sur scène pour interpréter Shadow de Lady Gaga. Mais, déjà grande professionnelle qu'elle est, Nour a fait preuve de beaucoup de maîtrise, enchaînant les notes difficiles une à une. De quoi rendre très fier son coach Florent Pagny. "Je suis impressionné, la nature lui a donné ce qu'elle en fait. C'est hors-norme ce qu'elle fait, elle a tout. Elle est blessée de la voix mais elle fait quand même la performance", lui a-t-il reconnu.

Nour a ensuite eu l'opportunité de chanter avec Slimane, qui est ressorti victorieux de The Voice en 2016 dans l'équipe de Florent Pagny et qui poursuit une carrière à succès depuis. Ils ont repris Avant toi que le jeune papa performe d'ordinaire avec sa complice Vitaa. À l'issue de leur prestation, les deux candidats ont remis un disque de platine à leur coach adoré et bien en forme malgré son combat contre le cancer du poumon.

ÉQUIPE D'AMEL BENT

VIKE

Amel Bent s'est battue pour l'avoir dans son équipe au début de l'aventure et l'a depuis amené à se découvrir de nouvelles facettes. Étape après étape, Vike opéré une progression magique, bouleversant à chaque fois sa coach. Pour sa chanson solo, Vike a misé sur le tube de Dalila, Mourir sur scène. Une chanson très éloignée de son univers mais qui ne dénature finalement pas la personne qu'il est. L'émotion était à son comble. "J'ai envie de lui dire 'merci' pour cette confiance donnée dès le départ. C'est un cadeau pour moi. Nos coeurs ont fusionné grâce à ce que tu chantes et comment tu le chantes", a commenté Amel Bent qui a eu les larmes aux yeux tout au long de sa prestation.

Vike a partagé la scène avec la chanteuse à succès et grandement récompensée Angèle. Ils ont poussé de la voix sur Ta Reine tiré du premier album de la magnifique Belge. Un joli et envoûtant moment d'émotion. "D'avoir Vike avec Angèle, c'est dingue. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, de merveilleux. On a l'impression que vous chantez ensemble depuis toujours", a jugé Amel Bent, très touchée.



ÉQUIPE DE VIANNEY

MISTER MAT

Le doyen de la saison n'aurait jamais pensé arriver à ce stade de la compétition. Et pourtant, il a prouvé au public qu'il y avait toute sa place avec son univers blues qui subjugue. Le candidat de 43 ans est quelque peu sorti de sa zone de confort pour la finale en reprenant Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman mais toujours avec sa petite touche bien à lui et surtout sa voix grave et rauque reconnaissable de toutes. Il a réussi à mettre une ambiance de folie au sein du public, faisant danser tout le monde, même les coachs. "Je suis très fier d'avoir été assimilé avec lui pendant cette aventure. Il est tout ce que j'aimerais être dans ce métier : d'être qui on est, de ne pas tricher. J'ai adoré ce que t'as fait Mat, bravo mon vieux !", a lâché Vianney, conquis par sa prestation.

Mister Mat a ensuite chanté avec Mentissa, la protégée de Vianney lors de la saison précédente de The Voice. Elle aussi s'était rendue jusqu'en finale et malgré sa défaite, la jeune femme se construit aujourd'hui une belle carrière. Qu'ils forment un duo prenait donc tout son sens pour leur coach commun. Ensemble, ils ont interprété Et bam, son tube écrit par Vianney. "Je suis très touché de tout ça. J'ai une histoire avec les deux. Je suis très chanceux là maintenant", a-t-il articulé difficilement, presque au point de pleurer.

ÉQUIPE DE MARC LAVOINE

CAROLINE

Caroline a fait un come-back réussi dans The Voice après plusieurs années d'absence pour s'occuper de sa fille Talia (3 ans). Des années qui n'ont pas entaché son grand talent, déjà révélé en 2008 dans Incroyable Talent. Elle a continué à démontrer l'étendu de la puissance de sa voix pour la finale en reprenant Without You de Mariah Carey. Sa justesse et sa maîtrise en a impressionné plus d'un. "C'est tout simple, c'est magnifique, vous incarnez les chansons. Je trouve que vous faites un travail incroyable, je vous remercie de m'avoir choisi. Vous êtes merveilleuse", a adressé Marc Lavoine à sa protégée.

Caroline a également chanté avec Christophe Willem sur Jacques à dit, l'un de ses plus grands titres et écrit par Zazie. La soirée avait l'air d'un déjà vu pour le chanteur qui a lui-même remporté un télé-crochet plusieurs années plus tôt, à savoir La Nouvelle Star en 2006. "Je ne pensais pas que ce serait aussi beau", a lâché Marc Lavoine, séduit par ce duo évident.



ÉQUIPE DE NOLWENN LEROY

LORIS

Nolwenn Leroy était elle aussi de la partie pour clôturer cette saison de The Voice. Après avoir assuré son rôle de coach surprise en repêchant quatre candidats au début de l'aventure, elle avait retrouvé la compétition pour la demi-finale. À ce moment-là, elle avait eu l'occasion de sauver une personne de l'élimination et son choix s'est porté sur Loris, "sa conviction depuis le début". En effet, il fut naturel pour Nolwenn Leroy de donner sa chance au jeune homme, qu'elle avait déjà repêché une première fois après les auditions à l'aveugle. C'est donc grâce à elle qu'il s'est retrouvé en finale et qu'il a pu chanter sur le titre d'Eminem, sa "légende vivante", Lose Yourself. "Cette aventure a mal commencé mais ma bonne fée était là", a confié après coup Loris, dont la performance a véritablement bluffé.

Loris a formé un duo avec les frères Bigflo et Oli. Deux personnalités que le candidat admire beaucoup. Ils ont chanté sur Sur la lune. "Je ne pouvais pas rêver mieux pour Loris, on a assisté à une master class. C'est un cadeau qu'ils t'ont fait ce soir", s'est réjouit Nolwenn Leroy.

LES DEUX PREMIERS QUALIFIÉS

Nour (équipe de Florent Pagny) et Mister Mat ont été désignés par le public pour être les super finalistes de la saison. Ils ont alors interprété une dernière chanson à l'occasion d'un ultime duel au sommet. Nour a chanté Vole de Céline Dion. Mister Mat a de son côté tout donné sur Je l'aime à mourir de Francis Cabrel.

RÉSULTAT DES VOTES

Les téléspectateurs ont ensuite attribué la victoire à Nour ! La jeune candidate de 16 ans a gagné avec 51,2% des votes.