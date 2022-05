The Voice, la finale : des stars de la chanson "prestigieuses" invitées à faire le show, leurs noms dévoilés

Après des semaines et des semaines de compétition, la saison 11 de The Voice touche enfin à sa fin. Ce samedi 21 mai 2022, un nouveau candidat remportera l'aventure musicale à l'issue d'une soirée diffusée en direct sur TF1, un an après la victoire de Marghe de l'équipe de Florent Pagny. Le public aura la lourde tâche de trancher parmi les cinq Talents encore en lice, à savoir Vike (équipe Amel Bent), Nour (équipe Florent Pagny), Mister Mat (équipe Vianney), Caroline (équipe Marc Lavoine) et Loris (repêché par Nolwenn Leroy).

Mais avant de décerner le trophée à l'un d'entre eux, la production de l'émission a réservé de belles surprises aux téléspectateurs, à commencer par la présence de grandes stars de la musique. En effet, sept personnalités ont été invitées à faire le show samedi soir, et dont les noms viennent d'êtres révélés. "Place à la Grande Finale en présence d'invités prestigieux : Angèle, BigFlo & Oli, Slimane, Christophe Willem, Mentissa, Mika et Marghe", apprend-t-on à travers un communiqué officiel.

Il est précisé que les finalistes chanteront une première chanson en solo puis une seconde, chacun en duo avec l'un des artistes. Mika et Marghe se présenteront quant à eux sur la scène de The Voice pour interpréter leurs derniers titres.