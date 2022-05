Florent Pagny - The Voice 2022 : Veste croco et pantalon en cuir, le chanteur atteint d'un cancer assure le show

Le 25 janvier dernier, Florent Pagny a annoncé une bien mauvaise nouvelle. Le chanteur de 60 ans est atteint d'un cancer du poumon. Peu de temps après s'être confié sur le sujet, il a expliqué entamer des séances de chimiothérapie pour tenter de se soigner. Une technique qui lui a fait perdre ses cheveux. En effet, au début du mois de mars, il apparaissait pour la première fois le crâne rasé sur France 2 pour une émission musicale enregistrée en direct. En parallèle, Florent Pagny a continué de tourner la nouvelle saison de The Voice pour TF1, aux côtés de ses amis Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine.

Ce samedi 14 mai 2022, Florent Pagny a justement fait une entrée remarquée dans l'émission, à l'occasion de la demi-finale, diffusée en direct.

"Ça va très bien", a déclaré le chanteur en répondant à Alessandra Sublet qui a remplacé au pied levé Nikos Aliagas, dès le début de l'émission. Il ne souhaite visiblement pas s'attarder sur son état de santé, affichant un superbe sourire. Crâne rasé et lunettes teintées, lui qui a perdu ses cils à cause de son traitement, il arbore une veste croco aux nuances bleues, un pantalon en cuir et un foulard en soie avec de petits motifs. Dépassant la maladie pour assurer le show, il affiche une prestance et une passion qui laissent sans voix - on notera les couleurs de sa tenue qui font écho aux verres de sa monture. L'émotion était immense quand il a interprété La Foule d'Edith Piaf. Le trio a bien sûr droit à une standing ovation après sa prestation. Trois mois après la précédente émission de The Voice qui était enregistrée, il est aussi époustouflant que ses Talents.

Dans le nouveau numéro de Gala, paru le jeudi 12 mai 2022, Florent Pagny avait prévenu sur le physique qu'il allait dévoiler à l'antenne, devant des millions de téléspectateurs. "J'assume ma tête même si je mettrai peut-être des lunettes à cause de la chute de mes cils qui me donne vraiment un air malade, mais le reste je gère", avait-il confié pour nos confrères. Loin de se morfondre, il préférait ironiser sur la situation : "Je n'ai plus de cheveux, plus de barbe, plus beaucoup de sourcils ! Que veux tu, j'ai toujours travaillé tous les looks, là j'arrive à l'extrême. C'est le plus épuré !"

Lors de cet entretien exclusif accordé à Nikos Aliagas, le mari d'Azucena et papa d'Aël et Inca se voulait par ailleurs rassurant, annonçant que "la tumeur avait bien rétréci. "De la taille d'un bon kiwi, je suis passé à une noisette après deux chimios (...) Maintenant, je sors du tunnel", a-t-il expliqué. Et pour lui de promettre de reprendre sa carrière : "Tant que ma voix est là, je suis là ! Je ne lâcherai rien !".