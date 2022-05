The Voice 2022, la demi-finale : Nikos Aliagas absent, qui le remplace ?

Alessandra Sublet, un choix surprenant

Remplacer Nikos Aliagas par Alessandra Sublet s'avère pour le moins étonnant, à plusieurs égards. Présente durant près de dix ans aux côtés de Nikos Aliagas dans The Voice, de son lancement jusqu'à il y a quelques mois encore, Karine Ferri se serait imposée très logiquement pour le remplacer. La sublime animatrice de 40 ans a prouvé au fil des ans son expertise sur le concours musical et sa maîtrise du direct. Sans compter que la femme de Yoann Gourcuff a également géré avec talent d'autres émissions en live, comme Danse avec les stars.

De plus, Alessandra Sublet a récemment fait savoir qu'elle mettait un terme définitif à sa carrière d'animatrice pour se consacrer à celle de comédienne. Jouer dans Handigang aux côtés de Théo Curin a été une vraie révélation pour elle. "Sur le tournage cet été, j'ai ressenti beaucoup de choses. Ce nouveau défi m'a fait vibrer. Ensuite, je me suis demandé si j'éprouvais encore autant de plaisir sur un plateau télé. À 45 ans, je ne peux pas continuer l'animation si mon coeur bat moins fort. Je préfère prendre un vrai risque pour tenter des projets différents", avait confié Alessandra Sublet en avril dernier, lors d'une interview accordée au Parisien.

Une demi-finale de grande envergure

Malgré l'absence de Nikos Aliagas, la demi-finale de The Voice 2022 s'annonce d'ores et déjà grandiose. Au cours de ce live, 5 Talents sur les 10 en compétition accèderont à la finale. Nour et Lou dans l'équipe de Florent Pagny, Mary, Doryan et Vike dans celle d'Amel Bent, Loris et Caroline dans celle de Marc Lavoine et Louise, Pauline ou Mister Mat dans celle de Vianney se battront tous pour décrocher une précieuse place.

Cette soirée sera marquée par le retour de Nolwenn Leroy - qui pourra sauver un Talent - mais aussi par la présence de Florent Pagny. Malgré son cancer en très bonne voie de guérison, le chanteur de 60 ans sera là. Une bonne nouvelle qu'il avait lui-même officialisée dans un message vidéo publié sur son compte Instagram mardi dernier. Florent Pagny, qui n'a pas chanté depuis des mois, se produira en live avec ses deux Talents pour un trio qui s'annoncé déjà très émouvant.