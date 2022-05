"J'ai un peu changé de look" : Florent Pagny, atteint d'un cancer, publie une nouvelle vidéo

Des résultats positifs

Florent Pagny poursuit sa vidéo en détaillant le long processus médical dans lequel il est toujours engagé, et les résultats plus que satisfaisants qui en sont ressortis. "Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimios, l'immunothérapie - ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette -, donc tout de suite on a envoyé du lourd derrière avec la radiothérapie et des chimios plus intensives" explique le chanteur, en toute transparence. "Ca s'est très bien passé parce que j'étais très bien accompagné médicalement, j'étais très bien accompagné par ma moitié et mes enfants. Et puis il y a eu ce phénomène de synchronicité avec ces milliers de messages et de témoignages, d'amour, de soutien, de bonnes ondes. Je pense que ça aussi ça a contribué à me permettre de passer cette histoire de cette manière", ajoute-t-il en faisant référence à sa femme Azucena, à qui il est marié depuis 2006, et à leurs deux enfants Aël et Inca. Sans oublier bien sûr ses proches et son public.

Je vais finir The Voice

Pou les millions de fidèles téléspectateurs de The Voice, Florent Pagny confirme la bonne nouvelle qui avait déjà été en partie officialisée par TF1 il y a quelques jours. Le coach emblématique va boucler l'aventure. "Je vais finir les The Voice, je vais finir la chimio. Ensuite j'irai me renforcer, me remplumer, et puis si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine pour terminer ce que j'ai commencé", conclut Florent Pagny en faisant référence à sa tournée pour ses 60 ans qu'il a été contraint de mettre en stand-by pour combattre son cancer.

Autant de mots encourageants qui font du bien aux proches de Florent Pagny et à ses très nombreux fans qui ne cessent de réagir à sa vidéo depuis sa publication.