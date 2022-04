Florent Pagny atteint d'un cancer et absent des directs de The Voice ? TF1 fait une annonce !

Participera ou participera pas ? Après plusieurs semaines de compétition, les directs de la nouvelle saison de The Voice approchent à grands pas. À commencer par la demi-finale, qui est attendue sur TF1 le 14 mai prochain. Mais la question que tout le monde se pose est : Florent Pagny sera-t-il présent pour y assister ? Car depuis qu'il a annoncé être atteint d'un cancer du poumon le 25 janvier dernier, sa santé préoccupe beaucoup naturellement. Sa tumeur étant inopérable, le chanteur de 60 ans a depuis entamé des séances de chimiothérapie pour tenter de se soigner, ce qui l'a forcé à repousser sa tournée anniversaire. Lors de son passage dans le JT de TF1, il expliquait alors ne pas être certain d'être suffisamment en forme pour terminer la saison de The Voice. Mais mardi 26 avril 2022, TF1 a annoncé une bonne nouvelle sur Twitter.

En effet, pour teaser la demi-finale, la chaîne a subtilement indiqué que Florent Pagny serait bien de la partie en le taguant dans sa publication, en même temps que ses camarades Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et la cinquième coach exceptionnelle Nolwenn Leroy. Ensemble, ils assisteront aux prestations des dix candidats qui seront encore en lice. Ces derniers devront interpréter une chanson de leur choix et auront également l'occasion de former un duo avec leur coach. À l'issue de cette soirée, seuls quatre d'entre eux seront qualifiés pour la grande finale. Nolwenn Leroy devrait "jouer un rôle décisif lors de cette demi-finale", comme l'a par ailleurs précisé TF1 à travers un communiqué.