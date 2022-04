Florent Pagny face au cancer : sa fille Aël donne de ses nouvelles

Voilà maintenant deux mois que Florent Pagny s'est mis "en mode guerrier" contre son cancer du poumon. Alors qu'il poursuit son protocole de chimiothérapie et de rayons pour tenter d'éradiquer une tumeur malheureusement inopérable, sa fille Aël (22 ans) vient de donner de ses nouvelles le temps d'une Story Instagram, publiée le 31 mars 2022.

Toute la journée, la jeune photographe s'est prêtée à une session de question/réponse en images avec ses abonnés. En plus de révéler qu'elle est célibataire depuis six mois, suite à sa rupture avec son petit ami de longue date, la jolie brune a partagé une joyeuse photo de famille avec ses parents et son frère Inca (26 ans). Un abonné a alors demandé à Aël comment allait son célèbre papa, ce à quoi elle a simplement répondu : "Tout va bien. Merci pour tous vos messages !" Des nouvelles qu'elle a illustrées avec une vidéo la montrant en train de déambuler dans une rue, non pas avec un croque-monsieur, mais avec une glace, devant ses parents (voir diaporama). En revanche, difficile de dater ce court clip.

C'est sur ce même réseau social que Florent Pagny a annoncé être atteint d'un cancer en janvier dernier, alors qu'il était en plein tournage de The Voice et qu'il s'apprêtait à lancer une tournée anniversaire célébrant ses 60 ans. "On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X", avait-il expliqué. "Moi et ma moitié [sa femme Azucena, NDLR] devons nous mettre en mode guerriers afin d'affronter cette épreuve un peu particulière."

L'interprète de Savoir aimer s'était ensuite voulu optimiste sur le plateau du JT de 20h de TF1 en février : "Ok, j'ai un problème, qui est la mauvaise case au début mais toutes les autres cases sont plutôt bonnes. Je le découvre très tôt, je suis au degré 1, c'est quelque chose que j'ai depuis 3 et 6 mois. C'est très jeune ! Je n'ai qu'une tumeur, pas de métastases, rien dans les autres organes." C'est plutôt en forme, le crâne fraîchement rasé, qu'il est exceptionnellement remonté sur scène le 8 mars dernier, pour l'émission musicale improvisée sur France 2 pour soutenir l'Ukraine.