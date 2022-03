Florent Pagny crâne rasé : première apparition depuis le début de la chimiothérapie

La situation en Ukraine reste désastreuse et le peuple français se mobilise, comme il le peut, pour apporter son soutien au peuple assailli par l'armée de Vladimir Poutine. Le 8 mars 2022, sur France 2, de nombreux artistes se sont retrouvés lors d'une émission tournée en direct pour chanter et appeler aux dons. Jane Birkin a donné de la voix, tout comme Carla Bruni, Julien Clerc, Zazie, les membres du groupe Indochine, Pascal Obispo, Barbara Pravi - qui a représenté la France à l'Eurovision en 2021... ou encore Florent Pagny, venu apporter sa pierre à l'édifice malgré son état de santé alarmant.

Ben oui, oui je serai là. Je peux encore chanter !

Atteint d'une tumeur inopérable découverte en début d'année, Florent Pagny a commencé les séances de chimiothérapie il y a quelques semaines. Un traitement qui devrait s'étendre sur six mois... mais qui ne l'empêche heureusement pas de chanter ! Affaibli mais positif, il avait expliqué, au journal de 20H de TF1, en février dernier, qu'il tenait le choc : "Quand ça se prend dès le début et que c'est très isolé, je ne vois que le bon côté des choses. J'ai commencé la chimio et ça se passe pas mal, je l'encaisse plutôt bien." C'est pourquoi il est venu interpréter le titre Si Une Chanson sur France 2, un message d'espoir formidable adressé à l'Ukraine. Le chanteur, 60 ans, n'a pas hésité une seconde à se joindre à l'aventure malgré le fait qu'il ait "d'autres occupations".

"C'est pour la bonne cause, c'est tellement triste, a déclaré le papa d'Inca et d'Aêl. Quand j'ai reçu ce message pour demander si je serais assez en forme pour venir soutenir l'Ukraine, attirer un peu l'attention pour appeler aux dons... ben oui, oui je serai là. Je peux encore chanter." Sans trop évoquer son cancer, Nagui lui a souhaité "la meilleure des santés" en le remerciant de s'être rendu sur le plateau de l'émission Unis pour l'Ukraine. Comme toutes ses consoeurs et ses confrères, Florent Pagny avait accepté de chanter bénévolement. Nagui et Leïla Kaddour, à la présentation, ont également reversé leurs cachets à la Croix Rouge...