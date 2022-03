Florent Pagny : De Jolies photos de ses enfants ressurgissent pour un jour très spécial

Pour certains, ce mardi 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Pour d'autres, notamment Florent Pagny, cette date est encore plus symbolique. Son fils aîné Inca fête ses 26 printemps. Un événement que le chanteur n'a pas lui-même évoqué sur les réseaux sociaux. Il a laissé sa fille Aël s'en charger.

Sur son compte Instagram, la jeune femme, proche de son frère - ils sont tous les deux nés de la relation de Florent Pagny avec Azucena Caamano - a dévoilé des clichés d'eux dans leur jeunesse pour célébrer cet événement si spécial. Aël en a profité pour faire une déclaration à Inca, affirmant qu'il était "le meilleur frère que l'on peut avoir", "le garçon le plus agile et talentueux que je connaisse" et qu'elle était l'une de ses plus grandes admiratrices. De touchantes déclarations et preuves d'amour au sein du clan qui font du bien en pleine tempête.

Le 25 janvier dernier, le monde s'est arrêté de tourner pour les fans de Florent Pagny. Dans une sobre vidéo postée sur son compte Instagram, le coach de The Voice révélait être atteint d'un cancer du poumon inopérable, le contraignant à annuler sa tournée anniversaire pour préserver sa santé et combattre la maladie : "On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X. Je suis désolé, avait-il déclaré. Moi et ma moitié devons nous mettre en mode guerriers afin d'affronter cette épreuve un peu particulière (...). Quand tout ça sera réglé, on se retrouvera et je viendrai continuer ce que j'ai commencé."

Florent Pagny est en couple avec Azucena Caamano depuis 1993. Le couple, marié en 2006, a donc deux enfants, Inca et Aël. Si Inca passe la majeure partie de son temps en Patagonie, Aël s'est installée à New York pour ses études. Florent Pagny et sa femme feront front main dans la main face à la maladie, comme ils l'ont toujours fait depuis le début de leur histoire d'amour. Le chanteur a toutefois décidé de faire une entorse au repos qu'il avait décidé de s'octroyer en plein traitement. Il montera exceptionnellement sur scène ce mardi 8 mars pour la soirée Unis pour l'Ukraine prévue sur France 2 et présentée par Leïla Kaddour et Nagui à la Maison de la Radio à Paris. Courageux jusqu'au bout !