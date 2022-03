Florent Pagny atteint d'un cancer : retour sur scène inattendu, en pleine chimiothérapie

Indochine, Zazie, Jane Birkin, Clara Luciani, Julien Clerc, Barbara Pravi, Carla Bruni, la pianiste franco-géorgienne Khatia Buniatishvili... Nombreux sont les artistes qui apporteront leur soutien à l'Ukraine et à la Croix-Rouge mardi soir. Comme le détaille Le Parisien de ce 8 mars 2022, un grand concert solidaire sera diffusé dès 21 heures sur France 2, TV5 Monde et France Inter. Une soirée baptisée Unis pour l'Ukraine qui sera animée par Nagui et Leïla Kaddour en direct, en présence d'un public, depuis la Maison de la radio à Paris.

La mobilisation est telle que même Florent Pagny sera de la partie, alors qu'il lutte actuellement contre un cancer du poumon. L'artiste de 60 ans interprétera en solo Si une chanson et il chantera le titre Y a pas un homme qui soit né pour ça, en duo avec son ami Pascal Obispo. "A l'heure où les réseaux sociaux et l'information en continu nous envoient sans cesse des images de guerre, c'est bien aussi d'envoyer des images de paix", a commenté ce dernier, auprès du Parisien.

La présence de Florent Pagny est d'autant plus surprenante qu'il a commencé une chimiothérapie il y a quelques semaines, lui qui fait face à une tumeur inopérable, découverte en début d'année. De passage dans l'émission On est en direct le 5 mars, Pascal Obispo avait d'ailleurs donné de ses nouvelles et laissé entendre que son ami avait entamé "une troisième série de traitements". Depuis qu'il a annoncé son cancer fin janvier, le coach de The Voice a témoigné à plusieurs reprises de sa détermination et son optimisme. "Quand ça se prend dès le début et que c'est très isolé, je ne vois que le bon côté des choses. J'ai commencé la chimio et ça se passe pas mal, je l'encaisse plutôt bien", avait-il confié dans le JT de 20h de TF1, le 10 février.

Florent Pagny puisera donc dans ses forces pour remonter sur scène, entouré de plusieurs amis artistes, le temps d'une soirée solidaire mariant musique pop et musique classique. Comme l'a expliqué Nagui au Parisien, cette grande soirée musicale a été organisée en seulement cinq jours, quand il faut généralement "un plus d'un mois de préparation" pour ce genre d'événement. "Ce n'est pas une émission politique, même si chacun sera libre de dire ce qu'il veut. Aucun artiste ne vient en promo. Ils sont juste là pour faire preuve de solidarité et récolter des fonds pour la Croix-Rouge", a-t-il précisé. Il y aura aussi de la danse, avec une performance en duo, sur le Lac des cygnes, du danseur ukrainien Denys Cherevychko et de la danseuse russe Olga Chelpanova.