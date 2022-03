Florent Pagny atteint d'un cancer : Il débute "une troisième série de traitements"

Invité dans l'émission On est en direct le 5 mars 2022 dans le cadre de la promotion de son nouvel album France, Pascal Obispo a eu une pensée émue pour son ami Florent Pagny qui souffre actuellement d'un cancer du poumon. Très présent pour le coach de The Voice qui est l'un de ses plus proches amis, l'interprète du titre Fan n'a pu s'empêcher de lui adresser quelques mots de soutien pendant l'émission. "Je l'embrasse. Je sais que demain il y a encore une troisième série de traitements et je pense très fort à lui." a-t-il confié, très touché.

Par ailleurs, Pascal Obispo a indiqué que Florent Pagny allait participer au concert Unis pour l'Ukraine organisé au profit de la Croix-Rouge qui sera diffusé simultanément sur France 2 et France Inter le 8 mars prochain. "Il chantera aussi, on va chanter en duo mardi. Je suis content de le retrouver. Il va chanter mardi pour l'Ukraine." Une soirée spéciale présentée par Nagui et Leïla Kaddour auquel est convié de nombreux artistes dont Pascal Obispo, Clara Luciani, Indochine, Zazie,Julien Clerc, Carla Bruni, Jane Birkin, Angélique Kidjo ou encore Barbara Pravi et Sofiane Pamart. De même, Florent Pagny a également décidé de se joindre à l'événement malgré son état de santé qui l'a contraint à annuler récemment sa propre tournée.

Le 25 janvier dernier sur Instagram, l'interprète du titre Et un jour une femme avait annoncé être atteint d'une tumeur inopérable aux poumons. "Je dois faire une annonce un peu particulière, je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer", avait-il expliqué dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Interviewé parGilles Bouleau lors de son passage au 20H de TF1 en février 2022, le mari d'Azucena avait annoncé qu'il allait débuter six mois de chimiothérapie afin de combattre sa maladie. "J'ai quand même six mois de chimio donc je ne sais pas comment je serai au bout. Pour le moment, la première se passe bien, mais tout peut se passer aussi. Peut-être qu'en mai, je suis impeccable, peut-être que je suis fatigué et puis voilà, on s'organisera" avait-il expliqué.

L'émission On est en direct a attiré 742.000 téléspectateurs, soit 16.5% de l'ensemble du public.