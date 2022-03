Florent Pagny, son cancer annoncé sur le tournage de The Voice : Amel Bent raconte les coulisses...

C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Le 25 janvier dernier, Florent Pagny a révélé à travers une vidéo postée sur Instagram être atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon, malheureusement inopérable. Il précisait alors entamer un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X. Durant cette période, l'artiste de 60 ans a dû se résoudre à annuler sa tournée anniversaire partout en France. En revanche, il est toujours chaque semaine à l'antenne sur TF1 pour l'émission The Voice. Et pour cause, les épisodes actuellement diffusés ont été enregistrés il y plusieurs mois.

C'est d'ailleurs sur le tournage du télé-crochet que Florent Pagny a appris qu'il était malade, en présence de ses amis coachs Vianney, Marc Lavoine et Amel Bent. Cette dernière était justement invitée à évoquer ce moment dans l'émission En aparté sur Canal+ mercredi 2 mars 2022. "On ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Florent Pagny. Je sais que vous étiez tout près de lui au moment où il a appris ce cancer des poumons", a rappelé Nathalie Lévy. "On était avec lui bien sûr", a confirmé Amel Bent.

Et pour la présentatrice de chercher une réaction : "Le choc, j'imagine, a été immense...". Quelque peu prise de court par cette question, la chanteuse de 36 ans a tout de même réussi a faire de timides confidences : "C'est un peu émouvant... Parce que c'est vrai que ce n'était pas facile", a-t-elle avoué.

Je ne sais pas comment je serai au bout

Amel Bent a ensuite retrouvé son sourire en soulignant la force de l'artiste pour traverser cette épreuve. "Mais ce que je retiens, c'est que mon ami Florent Pagny, c'est un guerrier en fait et qu'il est retourné dans son fauteuil et qu'il a fait ce qu'il sait faire mieux que tout le monde et que c'est le Taulier. Et que c'est Monsieur Pagny", a-t-elle salué.

Concernant la suite de The Voice, rien n'est moins sûr. En effet, en mai prochain auront lieu la demi-finale et la finale de la compétition en direct sur TF1. Florent Pagny pourra-t-il être présent ? Difficile à dire. "En mai, je ne sais pas... J'ai quand même six mois de chimio donc je ne sais pas comment je serai au bout. Pour le moment, la première se passe bien, mais tout peut se passer aussi. Peut-être qu'en mai, je suis impeccable, peut-être que je suis fatigué et puis voilà, on s'organisera", a-t-il répondu, modéré, à Gilles Bouleau lors de son passage au 20H de TF1.