Florent Pagny atteint d'un cancer : son avenir dans The Voice incertain

Florent Pagny est malade. Atteint d'un cancer du poumon inopérable à 60 ans, le chanteur n'a voulu le cacher à personne. S'il a gardé la nouvelle pour lui au départ, il a fini par révéler l'information dans une touchante vidéo publiée sur son compte Instagram. Ce jeudi 10 février, le coach de The Voice a accepté de se confier un peu plus sur le plateau du 20H de TF1 présenté par Gilles Bouleau. Touché par les soutiens de ses amis chanteurs et des nombreux fans qui ont salué son courage sur les réseaux sociaux, il a évoqué son état de santé actuel mais aussi ce qu'il allait se passer dans les prochains mois, notamment concernant les lives de The Voice.

L'émission est de retour le 12 février pour une 11e saison. Si une partie du programme a déjà été enregistrée, des numéros seront diffusés en live dans quelques mois. Florent Pagny sera-t-il présent ? Si Gilles Bouleau a visiblement très envie de le voir en plateau, l'artiste est resté bien plus modéré : "Ah mais là, en mai, je ne sais pas ! J'ai quand même six mois de chimio. Je vais finir en mai mais je ne sais pas comment je serai au bout des six mois. Pour l'instant la première chimio se passe bien, mais bon, tout peut se passer aussi. Peut-être qu'en mai, je serai impeccable et puis peut-être qu'en mai, je suis fatigué et voilà... On s'organisera !"

Ce qui est sûr c'est que Florent Pagny peut compter sur le soutien de sa femme Azucena. Ils se sont rencontrés au début des années 1990. Après une romance critiquée avec Vanessa Paradis, le chanteur croise la route du mannequin argentin et rêve de faire un bout de chemin avec elle. Les débuts sont laborieux car si Florent Pagny est un as de la musique, en ce qui concerne la drague, on se rapproche du niveau zéro : "Dès qu'il me parlait, j'avais l'impression qu'il m'agressait", confiait même Azucena au magazine Gala. A force de persévérance et grâce au coup de pouce d'un ami commun, Florent Pagny a fini par conquérir le coeur de sa belle.

Cette belle histoire débutée en 1993 est toujours d'actualité. Le couple a fondé une famille. Parents de deux beaux enfants, Inca et Aël, nés en 1996 et 1999, Florent Pagny et Azucena se sont passés la bague au doigt en 2006. Ce jour-là, les amoureux se sont promis amour et fidélité, dans la santé comme dans la maladie. Promesse tenue : cette dernière vient de frapper à leur porte et c'est plus soudés que jamais qu'ils ont décidé de lui faire face. Le combat s'annonce rude et éprouvant mais à deux, c'est bien connu, on est beaucoup plus fort. Il suffit de Savoir aimer.