Florent Pagny - Sa fille Aël se retrouve célibataire : c'est fini avec Ariel, après 6 ans d'amour

Il restera son premier amour, mais c'est bel et bien terminé entre Aël et Ariel. Au détour d'une session question/réponse avec ses abonnés Instagram, mercredi 30 mars, la fille de Florent Pagny a confié être séparée de son petit-ami de longue date. Un jeune homme rencontré pendant l'adolescence, puisqu'il partageait sa vie depuis près de six ans...

Interrogée sur le fait qu'Ariel se faisait plus discret sur son compte Instagram depuis quelque temps, Aël a répondu sans détour : "On n'est plus ensemble depuis plus de 6 mois." Pour autant, il semble que la séparation s'est faite en douceur puisque la jeune photographe de 22 ans a accompagné sa triste explication d'un joli portrait de son ex-compagnon (voir diaporama).

La fille de Florent Pagny et son épouse Azucena, qui partage son temps entre la France, la Patagonie et New York, a d'ailleurs laissé sur son compte Instagram les quelques photos à deux qu'elle avait publiées du temps où elle était encore en couple avec Ariel.