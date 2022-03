Florent Pagny en famille : joyeuse photo avec Azucena et leurs (grands) enfants

Particulièrement active sur les réseaux sociaux, la fille de Florent Pagny s'est prêtée à une séance de question/réponse avec ses abonnés Instagram mercredi 30 mars. L'occasion pour Aël (22 ans) d'ouvrir son album de photos personnelles ! La jeune photographe, célibataire depuis quelques mois, a notamment accepté de dévoiler une photo de famille sur laquelle elle prend la pose avec ses parents et son frère Inca (26 ans).

C'est à cinq que le clan a improvisé un selfie ascenseur ! Tout sourire, Aël apparaît son téléphone en main, entourée de ses parents Florent Pagny et Azucena (voir diaporama). Son grand frère est également de la partie, à côté d'une mystérieuse jeune femme, qui n'est pas sa petite-amie Wegzyrn. Un cliché qui laisse transparaître la joyeuse complicité qui unit parents et enfants ! En revanche, difficile de dater la photo...

Jeunes adultes, Aël et Inca ne vivent plus avec leurs parents depuis déjà quelques années. Leur départ de la maison a d'ailleurs été difficile à vivre pour Florent Pagny et son épouse, comme il avait pu l'expliquer lors d'une interview accordée à Gala en octobre dernier : "Nous sommes une famille très unie, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Quand ils sont partis tous les deux en même temps, il y a six ans, ç'a été dur. Très dur", avait-il confié. "Tellement dur qu'à cette période, nous nous sommes débrouillés pour ne pas passer trois jours de suite au même endroit. Et surtout ne pas être seuls chez nous, avec les chambres vides." Parents et enfants se retrouvent tout de même régulièrement, entre la France, la Patagonie et New York, où Aël se rend régulièrement.