Florent Pagny atteint d'un cancer inopérable : Anne Sila fait des confidences sur sa santé (EXCLU)

C'est en 2015 que le grand public a fait la connaissance d'Anne Sila. Cette année-là, la chanteuse a participé pour la première fois à The Voice. Si elle n'a pas remporté la compétition, elle a opéré malgré tout une percée dans le milieu de la musique en sortant deux albums, en participant à la comédie musicale Jésus, de Nazareth à Jérusalem ou encore en prêtant sa voix pour la version française du film Le Roi Lion. Bref, c'est peu dire qu'Anne Sila n'a pas chômé ! Elle est revenue en force sur le devant de la scène à l'automne dernier avec son troisième album, A nos coeurs, paru seulement une semaine après sa victoire dans The Voice All Stars où elle avait retrouvé son coach des premières heures, Florent Pagny.

Entre la jeune artiste et l'interprète de Savoir aimer, une complicité s'était rapidement installée et depuis leur rencontre, ils peuvent dire qu'ils sont devenus de bons amis. Lors d'une interview exclusive pour Purepeople.com, elle a justement évoqué leur belle relation, ne tarissant pas d'éloges au sujet de son mentor. "Je crois que ce qui nous lie le plus, c'est toute cette histoire vécue avec The Voice, le fait qu'il m'a toujours vraiment soutenue. C'est quelqu'un d'extraordinaire dans ce qu'il a fait et ce qu'il représente. Il a beaucoup de valeurs, Florent c'est quelqu'un de très affectueux, il n'aura jamais un mot plus haut que l'autre et il dit toujours aussi ce qu'il pense. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce milieu-là", nous a-t-elle confié.

Anne Sila fait également preuve d'un grand soutien auprès du chanteur de 60 ans, à qui on a diagnostiqué un cancer du poumon inopérable en début d'année. Hormis la fois où il est remonté sur scène le crane rasé après avoir entamé ses séances de chimiothérapie, Florent Pagny se fait plutôt discret depuis cette annonce mais son ancienne protégée se veut quant à elle rassurante sur son état de santé. "Apparemment, il va plutôt bien. Ils sont très très liés avec sa femme [Azucena Caamaño, ndlr]. C'est un obstacle de plus mais à mon avis il va réussir à aller mieux très vite", a-t-elle déclaré, confiante.

