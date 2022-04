Florent Pagny, papa câlin : adorable photo souvenir avec sa fille Aël

Le chanteur est peut-être pudique lorsqu'il s'agit de sa vie privée, mais ses fans peuvent toujours compter sur ses enfants pour voir quelques photos de famille sur les réseaux sociaux ! Jeudi 31 mars, Aël, la fille de Florent Pagny et son épouse Azucena, a improvisé une session question/réponse avec ses abonnés Instagram. L'occasion pour la jeune photographe de 22 ans de partager quelques images personnelles.

Une joyeuse photo de famille à cinq, avec son frère Inca (26 ans), un portrait de son ex-petit ami Ariel pour annoncer leur rupture... Un internaute a également demandé à Aël de relayer une photo d'elle bébé avec son célèbre papa. La jolie brune s'est donc exécutée en ressortant une photo souvenir en noir et blanc, sur laquelle elle apparaît bébé, avec sa bouille de citrouille, dans les bras de Florent Pagny (voir diaporama). Un portrait qui remonte donc à la fin des années 1990.

A l'époque de la naissance d'Aël, loin d'être un mirliflore, Florent Pagny avait déjà sorti son album Savoir aimer, en collaboration avec Pascal Obispo, Jean-Jacques Goldman ou encore Lionel Florence. Un de ses plus grands succès qui lui avait valu une Victoire de la musique en 1998. C'est également à ce moment qu'il commence à partager son temps entre la France et la Patagonie avec sa compagne Azucena, artiste peintre et ancien mannequin argentin. Ces dernières années, Florent Pagny et sa femme ont passé davantage de temps en France, tandis que leurs enfants continuent de voyager.