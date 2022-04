Diaporama Florent Pagny, papa câlin : adorable photo souvenir avec sa fille Aël

Florent Pagny, sa femme Azucena et leurs enfants Aël et Inca, sur Instagram, mars 2022.

Inca et Aël, les enfants de Florent Pagny et sa femme Azucena, sur Instagram.

Inca et Aël, les enfants de Florent Pagny et sa femme Azucena, sur Instagram.

13 / 16

Exclusif - Florent Pagny et sa femme Azucena, Pascal Obispo - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage