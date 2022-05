Florent Pagny atteint d'un cancer : le crâne rasé, il évoque sa chimiothérapie

Le 25 janvier dernier, Florent Pagny a annoncé une bien mauvaise nouvelle. Le chanteur de 60 ans est atteint d'un cancer du poumon. Peu de temps après s'être confié sur le sujet, il a expliqué entamer des séances de chimiothérapie pour tenter de se soigner. Une technique qui lui a fait perdre ses cheveux. En effet, au début du mois de mars, il a fait une apparition sur France 2 pour une émission musicale tournée en direct et se dévoilait le crâne rasé. En parallèle, Florent Pagny a continué de tourner la nouvelle saison de The Voice pour TF1, aux côtés de ses amis Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine.

Dans l'épisode diffusé ce samedi 7 mai 2022, il a justement affiché ce nouveau look après avoir arboré jusqu'à présent son habituelle coupe de cheveux lors des super cross-battles. "Une nouvelle coupe !", a été obligé de relever l'animateur Nikos Aliagas. Et pour Florent Pagny de s'en amuser : "Là c'est même plus une coupe. C'est vrai que les événements se sont précipités... Tu te dis je vais abréger leurs souffrances (à ses cheveux, ndlr), faire quelque chose de plus correct parce que ces chimios ça fait perdre un peu les cheveux".

L'artiste qui a été forcé d'annuler sa tournée anniversaire a par ailleurs profité de sa prise de parole pour rassurer. "Mais ça va, ça ne nous empêche pas de rester en forme et d'avoir quand même une bonne gueule", a-t-il lâché, en se fendant d'un sourire. "Ça vous va très bien, vous êtes un combattant", lui a ensuite reconnu Nikos Aliagas. Une dernière phrase qui a incité le public mais aussi tous les talents des coachs à se lever pour applaudir Florent Pagny.

Les super cross-battles sont la dernière étape avant les directs de The Voice. Et Florent Pagny devrait bien être de l'aventure jusqu'au bout. Récemment, TF1 a subtilement confirmé que le coach assisterait à la demi-finale du programme, le 14 mai sur TF1. Ce soir-là, les dix candidats encore en lice devront interpréter une chanson de leur choix et auront également l'occasion de former un duo avec leur coach.