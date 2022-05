Florent Pagny atteint d'un cancer et "vraiment l'air malade" : ce qu'il souhaite camoufler en direct dans The Voice

Ce samedi 14 mai 2022 sera diffusée la demi-finale de The Voice sur TF1, présentée exceptionnellement par Alessandra Sublet, Nikos Aliagas étant souffrant. En direct, les dix candidats encore en compétition vont se succéder sur scène et faire face au public mais aussi aux coachs de la saison, Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney et bien sûr Florent Pagny.

En effet, après plusieurs mois d'incertitude, il a été annoncé que le chanteur de 60 ans, atteint d'un cancer du poumon inopérable, serait bien présent toute la soirée. C'est la chaîne qui a d'abord subtilement partagé cette information à travers un tweet, puis via un communiqué officiel. Et puis, lors d'une interview pour Gala parue jeudi 12 mai 2022, le mari d'Azucena a confirmé la bonne nouvelle. Les téléspectateurs découvriront alors un Florent Pagny quelque peu affaibli par la maladie et surtout par ses séances de chimiothérapie. Bien qu'il se soit déjà dévoilé le crâne rasé au moment des super cross-battles, il sera cette fois-ci beaucoup plus marqué. C'est pourquoi, il va sans doute se munir d'un accessoire pour préserver les apparences. "J'assume ma tête même si je mettrai peut-être des lunettes à cause de la chute de mes cils qui me donne vraiment un air malade, mais le reste je gère", a-t-il déclaré. Et de s'amuser de sa nouvelle allure : "Je n'ai plus de cheveux, plus de barbe, plus beaucoup de sourcils ! Que veux tu, j'ai toujours travaillé tous les looks, là j'arrive à l'extrême. C'est le plus épuré !"

Quoi qu'il en soit, Florent Pagny compte bien accompagner ses talents jusqu'au bout de l'aventure The Voice. Seules deux candidates sont encore dans son équipe, Lou et Nour. Comme leurs concurrents, elle devront interpréter une chanson de leur choix et auront également l'occasion de former un duo avec leur coach. Après les prestations de tous les candidats, les téléspectateurs auront la lourde tâche de voter pour un finaliste par équipe et ainsi, l'envoyer en finale la semaine suivante. Mais ce n'est pas tout puisque Nolwenn Leroy fera son retour dans l'émission avec un grand pouvoir. La coach surprise de la saison aura en effet l'occasion de sauver un cinquième talent parmi les non-qualifiés. Celui-ci deviendra alors le finaliste de la team Nolwenn Leroy.