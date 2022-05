The Voice, les super cross-battles : Les 10 demi-finalistes désignés !

C'est une émission unique dans The Voice qui a été diffusée samedi 7 mai 2022. Pour la première fois, la production a instauré les super cross-battles, dernière étape avant les directs. Ils sont dix à avoir été qualifiés pour la première partie, la demi-finale. Comme pour les cross-battles, ce sont les coachs qui ont envoyé leurs talents sur scène s'affronter sur une chanson de leur choix. Et à la fin, le public a décidé quel était le candidat vainqueur. Résumé !

Charles face à Mary

C'est Florent Pagny qui a ouvert le bal, lui qui détenait le plus de Talents dans son équipe, à savoir 7. Le coach, malade et apparu le crâne rasé, a décidé d'envoyer pour commencer Charles, celui qui "a le plus de métier" selon lui. Le coach a défié son amie Amel Bent, laquelle a fait confiance à Mary, son "talent le plus solide depuis le début de l'aventure". Charles s'est lancé le premier sur le titre Creep de Radiohead. Et comme à son habitude, c'est un sans faute qu'il a réalisé avec sa voix qui peut atteindre toutes les notes. Mary a de son côté tout donné sur All By Myself de Céline Dion. Une chanson qui lui a permis de dévoiler toute l'étendue de la puissance de sa voix. Le public a voté pour garder Mary à 59,1%. Elle est qualifiée pour la demi-finale et Charles est éliminé.

Louise face à Clément

Vianney a fait s'affronter l'hyperactive Louise contre un candidat de l'équipe de Marc Lavoine, à savoir le très stressé Clément, atteint du trouble du spectre de l'autisme. Louise a interprété une version revisitée de Take On Me du groupe A-ha, tout en douceur et simplement accompagnée d'une guitare. C'est avec le même instrument de musique que Clément s'est ensuite élancé sur scène en reprenant le célèbre tube d'Elton John, Rocket Man. Deux prestations différentes mais qui se sont chacune distinguées. Le public a voté pour garder Louise à 59,9%. Elle est qualifiée pour la demi-finale et Clément est éliminé.

Leeroy face à Loris

La super cross-battle suivante a été initiée par Amel Bent. Elle a mis à l'épreuve son chouchou Leeroy, le moins expérimenté mais celui qui a assurément beaucoup de potentiel. Il a affronté Loris, de l'équipe de Marc Lavoine. Leeroy a chanté Il est où le bonheur de Christophe Maé. Loris, qui avait été repêché par Nolwenn Leroy aux auditions à l'aveugle, n'est pas sorti de sa zone de confort en rappant sur Par amour de Diam's, son registre de prédilection. Et il a réussi le pari d'y mettre beaucoup d'émotion. Le public a voté pour garder Loris à 81,6%. Il est qualifié pour la demi-finale et Leeroy est éliminé.

Gautier face à Nour

Vianney a récupéré la main et a envoyé Gautier dans l'arène pour se mesurer à la benjamine de l'aventure Nour (16 ans) de l'équipe de Florent Pagny. Gautier a repris la chanson culte de ce dernier, Savoir Aimer. L'ancienne Kids, Nour, a de son côté revisité Vivre pour le meilleur du monument Johnny Hallyday. Le premier a misé sur l'émotion tandis que son adversaire était davantage dans l'intensité. Le public a voté pour garder Nour à 72,7%. Elle est qualifiée pour la demi-finale et Gautier est éliminé.

Jade face à Doryan

Florent Pagny a ensuite défié Amel Bent avec Jade, sans doute la plus redoutable pour les autres coachs. Amel Bent a donc mis toutes les chances de son côté en envoyant sur scène Doryan. Jade a pris un risque en reprenant la chanson de Claude François Comme d'habitude, en italien. Qui plus est de manière très puissante et rock'n'roll comme elle aime. Doryan a également livré une performance décalée sur le titre Over the rainbow de Julie Garland. Il a en effet proposé une version "improbable". Le public a voté pour garder Doryan à 78,6%. Il est qualifié pour la demi-finale et Jade est éliminée.

Léna face à Lou

C'est la jolie Léna, de l'équipe d'Amel Bent, qui a été appelée pour poursuivre la soirée. Elle a affronté Lou, chez Florent Pagny. Léna s'est accompagnée de son piano pour pousser de la voix sur Ain't No Mountain High Enough de Diana Ross avant de prendre possession de la scène. Une ambiance disco s'est invitée sur le plateau qui ressemblait totalement à la candidate. Lou est de son côté allée à l'opposé de ce qu'elle a fait jusqu'à présent, à savoir chanter en français. Elle a choisi d'interpréter Kid de Barbara Pravi, offrant ainsi un grand moment d'émotion. Le public a voté pour garder Lou à 73,0%. Elle est qualifiée pour la demi-finale et Léna est éliminée.

Ofé face à Pauline

Marc Lavoine a choisi Ofé pour qu'elle dispute une battle contre Pauline de l'équipe de Vianney. Deux candidates qui auraient normalement dû être éliminées lors des cross-battles mais leur choach respectif les ont sauvées in extremis. Ofé a tenté de convaincre sur La valse à mille temps de Jacques Brel. Son grain de voix tellement à part et un peu cassé a encore une fois fait mouche puisqu'Ofé a reçu une standing ovation. Pauline a interprété L'aigle Noir de Barbara. Un classique de la chanson française qu'elle a parfaitement maîtrisé. Le public a voté pour garder Pauline à 60,7%. Elle est qualifiée pour la demi-finale et Ofé est éliminée.

Sonia face à Caroline

La jeune et sûre d'elle Sonia, de l'équipe de Florent Pagny, a été mise au défi de se mesurer à Caroline Costa, de l'équipe de Marc Lavoine. Malgré son jeune âge, Sonia (16 ans) a opéré un nouveau tour de force sur I Will Always Love You de Whitney Houston. Son talent est indéniable et bluffe toujours autant les coachs mais aussi le public. Caroline, qui est bien connue grâce à son passé dans Incroyable Talent, avait donc une adversaire redoutable face à elle. Mais elle ne s'est pas démontée en interprétant Listen de Beyoncé, une autre chanson à voix. Et elle a tout autant fait sensation sur scène, rendant presque impossible de faire un choix. Une vraie battle de divas ! Le public a voté pour garder Caroline à 62,4%. Elle est qualifiée pour la demi-finale et Sonia est éliminée.

Vike face à Jean Palau



Vike, chez Amel Bent, s'est ensuite élancé sur la scène pour s'opposer à Jean Palau, de l'équipe de Florent Pagny. Vike a joué l'émotion avec Les mots bleus de Christophe à la guitare. Quant à Jean-Palau, qui en est à ce stade de l'aventure grâce à Nolwenn Leroy, a fait une démonstration vocale sur Show must go on de Queen. Le public a voté pour garder Vike à 52,4%. Il est qualifié pour la demi-finale et Jean Palau est éliminé.

Mister Mat, Matteo et Kevin

Pour clôturer ces super cross-battles, ce sont trois candidats qui se sont affrontés, étant donné que les équipes étaient impaires : Mister Mat chez Vianney, Matteo chez Amel Bent et Kevin chez Florent Pagny. Mister Mat a été le premier à passer. Il a chanté avec sa voix brut et écorchée qui bouleverse à chaque fois sur Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. Matteo a de son côté repris Avant toi de Calogero et Kevin a terminé sur une version revisitée de My heart will go on de Céline Dion. Le public a voté pour garder Mister Mat à 51,6%. Il est qualifié pour la demi-finale. Matteo et Kevin sont éliminés.

Résumé des équipes pour la demi-finale

Vianney : Louise, Pauline, Mister Mat

Amel Bent : Vike, Doryan, Mary

Florent Pagny : Nour, Lou

Marc Lavoine : Loris, Caroline