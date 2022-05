"Ça va me refaire pleurer" : Florent Pagny atteint d'un cancer, premières images le crâne rasé dans The Voice

Les téléspectateurs redoutaient que ce moment arrive. Mais c'est sans surprise qu'ils retrouveront Florent Pagny, le samedi 7 mai prochain, chauve dans l'émission The Voice. Le 30 avril 2022, alors que TF1 diffusait un aperçu du prochain épisode, annonçant ainsi les super cross battles, nombreux sont ceux qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, et puisqu'une partie du show musical a été enregistrée il y a quelques temps, le chanteur arborait son habituelle coupe de cheveux. Mais cette époque est révolue.

Je dois entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X

Entre temps, hélas, Florent Pagny a annoncé au monde qu'il était atteint d'un cancer. "Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans, regrettait-il au mois de janvier dernier. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer. Je dois entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X." Pour éviter de perdre progressivement ses cheveux à cause du traitement, et de perdre en même temps le contrôle, il avait préféré se raser le crâne... comme on pourra le voir dans The Voice dès le 7 mai 2022 sur TF1.