"Je suis passé à une noisette après deux chimios" : Florent Pagny donne des détails sur son cancer

Florent Pagny a des bonnes nouvelles à partager. Alors qu'en début d'année, le chanteur de 60 ans a annoncé être atteint d'un cancer du poumon inopérable, il semble être sur la voie de la guérison. Grâce à des séances de chimiothérapie auxquelles il s'est engagé et qui lui ont fait perdre ses cheveux, Florent Pagny parvient à garder la forme et a bon espoir de se rétablir totalement. Après avoir lui-même posté une vidéo pour donner de ses nouvelles sur Instagram, l'artiste a accordé une longue interview au magazine Gala, à paraître jeudi 12 mai 2022 mais dont un extrait a d'ores et déjà été dévoilé sur le site de nos confrères.

C'est avec Nikos Aliagas qu'il s'est entretenu et auprès de qui il a donné des détails rassurants. "Les dernières nouvelles que j'ai de mon intérieur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que la tumeur a bien rétréci, de la taille d'un bon kiwi, je suis passé à une noisette après deux chimios", a-t-il annoncé. Le traitement s'est donc plus que jamais révélé positif pour le coach de The Voice qui est par ailleurs toujours resté optimiste face à la situation : "J'ai essayé de ne pas me poser trop de questions car les réponses peuvent t'anéantir. Tu ne peux pas non plus te laisser glisser dans une tristesse ou une angoisse que tu ne pourras pas contrôler".

Ce cancer m'a réveillé

Florent Pagny est désormais prêt à tourner cette mauvaise page et a hâte de pouvoir reprendre le cours normal de sa vie pour ne se consacrer qu'à l'essentiel. "Maintenant, je sors du tunnel. (...) Ce cancer m'a réveillé en quelque sorte, et il a redéfini le sens de mes priorités", a-t-il confié. A la sixième chimio, il assure que ce sera la dernière. Ce combat, Florent Pagny ne l'a pas mené seul. Il a toujours pu compter sur le soutien précieux des siens, dont sa femme Azucena et leurs deux enfants Aël (qui l'a photographié pour ce nouveau numéro de Gala) et Inca. "Ils sont là, et on relativise tout ça en famille. On ne veut pas se faire embarquer par le drame. Chez nous, on se dit qu'il y aura toujours des solutions puisqu'il y a un problème !", a-t-il dédramatisé.

S'il compte bien sûr se consacrer à son entourage, Florent Pagny entrevoit également de reprendre sa carrière là où il l'a laissée. "Tant que ma voix est là, je suis là ! Je ne lâcherai rien !", a-t-il promis.