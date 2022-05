Nikos Aliagas malade : le présentateur donne de ses nouvelles et évoque la finale de The Voice

Triste nouvelle pour les fans de Nikos Aliagas le 14 mai dernier. Souffrant, le présentateur de 53 ans n'a pu assurer la présentation de la demi-finale de The Voice 2022. Il a été remplacé au pied-levé par Alessandra Sublet, qui malgré son envie d'arrêter l'animation n'a pu refuser cette belle proposition. Ce lundi 16 mai, il a donné de ses nouvelles à son ami Thomas Sotto, en direct dans l'émission Télématin (France 2).

A la suite d'un sujet évoquant l'autorisation pour les employés d'une entreprise d'emmener leur animal de compagnie sur leur lieu de travail, Thomas Sotto a pris la parole pour expliquer qu'il venait de recevoir un "message très sympathique" de Nikos Aliagas. Ce dernier était devant son petit écran pour suivre le programme de la deuxième chaîne et n'a pas manqué de faire savoir qu'il avait trouvé le Général Desportes, présent sur le plateau pour parler de la guerre en Ukraine, "passionnant".

"Il est en pleine forme, il vous embrasse. Il va très bien et il sera là pour la finale de The Voice, il nous le fait savoir, voilà", a poursuivi l'acolyte de Julia Vignali. Il a ensuite précisé qu'il embrassait Nikos Aliagas, l'équipe sur le plateau ainsi que les téléspectateurs avant de lancer la coupure pub.

Nikos Aliagas sera donc bel et bien aux commandes de la finale de The Voice 2022 samedi 21 mai. Il aura le plaisir de retrouver les cinq finalistes qui espèrent remporter la compétition. En lice, on retrouvera Vike (équipe Amel Bent), Nour (équipe Florent Pagny), (équipe Vianney), Caroline (équipe Marc Lavoine) et Loris (repêché par Nolwenn Leroy).

C'est TF1 qui avait tout d'abord annoncé samedi dernier que Nikos Aliagas ne pouvait être aux commandes de la demi-finale. "Souffrant, @NikosAliagas ne sera pas présent ce soir sur le plateau de @TheVoice_TF1 Il sera de retour la semaine prochaine pour la finale. @alsublet le remplace ce soir pour la demi-finale. Bon rétablissement cher Nikos. Merci infiniment Alessandra", ont pu lire les internautes sur Twitter. Très vite, le principal intéressé avait tenu à rassurer en précisant qu'il n'avait rien de grave. "Ca ne vous a pas échappé, Nikos n'est pas là ce soir. Je tiens à t'embrasser très fort, et au nom de tous, à te souhaiter un bon rétablissement, je t'aime, à la semaine prochaine Nikos", avait quant à elle lancé Alessandra Sublet en direct sur TF1.