The Voice, la demi-finale : les 5 finalistes dévoilés après un show puissant !

Après des semaines de compétition, l'étau s'est resserré d'un cran samedi 14 mai 2022 pour les candidats de The Voice. Ils sont dix à s'être disputés la demi-finale du télé-crochet, en direct sur TF1. Caroline et Loris ont porté les couleurs de l'équipe de Marc Lavoine. Lou et Nour, celles de Florent Pagny. Tandis que Vianney a pu compter sur Louise, Pauline et Mister Mat, et Amel Bent sur Doryan, Vike et Mary. Tous ont offert un véritable spectacle sur scène pour cette avant-dernière soirée de la saison mais seuls quatre d'entre eux ont décroché leur ticket pour la grande finale, grâce aux votes du public.

Mais surprise, Nolwenn Leroy a été invitée à user de l'un de ses derniers pouvoirs en tant que coach surprise. Après avoir repêché une poignée de candidats lors des auditions à l'aveugle, elle était de retour pour qualifier un cinquième et dernier finaliste.

C'est sur la chanson du Dernier jour du disco de Juliette Armanet que les Talents font leur introduction, avec la chanteuse elle-même qui débarque, lançant le show de façon grandiose. Tous les coaches sont évidemment debout ! puis Alessandra Sublet, remplaçante au pied-levé de Nikos Aliagas, souffrant, arrive. "Je tiens à t'embrasser très fort. Je t'aime, à la semaine prochaine", déclare la présentatrice et actrice qui avoue avoir un peu le trac.

EQUIPE D'AMEL BENT

DORYAN - I HAVE NOTHING - WHITNEY HOUSTON

C'est le chanteur à la voix sensible et puissante qui ouvre le bal de cette demi-finale. Il a choisi de reprendre I Have Nothing de Whitney Houston. Réussissant à suivre les vibes de la regrettée chanteuse, il fait vibrer tout le public. Amel Bent lui fait une déclaration : "C'est comme une âme que j'aurais rencontré dans une autre vie. (...) Ce soir je suis fière comme une amie."

VIKE - JE SUIS MALADE - SERGE LAMA

Troisième de la soirée, le poulain d'Amel Bent interprète Je suis malade de Serge Lama. Très émue, Amel Bent n'a pas caché sa fierté. "On s'est retrouvé sur l'émotion", a-t-elle déclaré. Un enthousiasme que partage Vianney.

MARY - REGARDE-MOI - CELINE DION

La jeune femme en costume rose flashy a repris Céline Dion et Regarde-moi. Elle enthousiasme Amel Bent avec une interprétation plus que vivante et colorée, digne de la diva canadienne. "C'est juste une queen", lance Amel Bent.

>> Avec ses 3 Talents, Amel Bent interprète Kiss de Prince pour enflammer le dancefloor. Mission réussie !

C'est Vike qui a été choisi par le public !

EQUIPE DE FLORENT PAGNY

LOU - VOILA - BARBARA PRAVI

La jeune femme de 17 ans a choisi Voilà de Barbara Pravi pour ces demi-finales. "Elle est rentrée dans un registre d'incarnation", a expliqué son coach, la voix émue.

NOUR - RISE UP - ANDRA DAY

Choisissant Rise Up d'Andra Day, Nour (16 ans) ne choisit pas la finalité mais rien n'effraie l'ancienne de The Voice Kids qui n'a pas de mal à monter très haut la voix. Pour le plus grand plaisir de son coach Florent Pagny qui se lève rapidement pour l'applaudir. "C'est impressionnant d'utiliser la voix comme elle l'a fait", dit-il, soulignant la difficulté du titre qu'elle a interprété.

>> Avec ses 2 Talents, Florent Pagny revisite la chanson d'Edith Piaf, La Foule. Malgré son cancer, le chanteur est divin avec les talentueuses demoiselles avec qui il partage la vedette pour cette prestation vibrante.

C'est Nour qui remporte la battle de cette demi-finale grâce au choix du public !

EQUIPE DE VIANNEY

PAULINE - J'TE L'DIS QUAND MEME - PATRICK BRUEL

En interprétant Je te le dis quand même, la demoiselle fait vibrer les coaches et le public. Ses larmes aux yeux quand elle chante au micro font fondre Vianney et ses collègues. "

LOUISE - HOPE THERE'S SOMEONE - ANTONY & THE JOHNSONS

Au piano, Louise a fait briller sa voix en reprenant la chanson d'Antony and The Johnsons, Hope There's Someone. "Elle bouleverse (...) On vit quelque chose qu'on a encore envie d'écouter dans dix ou vingt ans", lui dit Vianney.

MISTER MAT - NON, JE NE REGRETTE RIEN - EDITH PIAF

Le doyen de cette demi-finale (43 ans) et colosse du plateau a misé sur Edith Piaf et Non, je ne regrette rien. Acclamé par le public, il a ému les coaches et en premier lieu évidemment, Vianney. "Juste merci", lui déclare le chanteur. "Tu nous bouges à l'intérieur... On voit que tu es vrai."

>> Les trois talents chantent Je ne suis pas un héros de Daniel Balavoine avec leur coach Vianney qui joue aussi à la guitare.

Le public a choisi Mister Mat lors de cette demi-finale.

EQUIPE DE MARC LAVOINE

CAROLINE - D'AVENTURES EN AVENTURES - SERGE LAMA

Pour sa prestation, la chanteuse a misé sur D'aventures en aventures de Serge Lama pour émouvoir les coaches et tout le public. Son interprétation habitée fait effectivement briller les yeux des figures de la musique et Marc Lavoine en premier lieu : "Je l'admire énormément, c'est une immense personne."

LORIS - L'ENVIE - JOHNNY HALLYDAY

L'Envie de Johnny Hallyday, c'est le tube que le Talent de Marc Lavoine chante, plus combatif que jamais. Une performance qui a convaincu l'interprète des Yeux revolver : "Tu as fait un parcours exceptionnel, tu es un homme exceptionnel."

>> Avec son duo de talents, Marc Lavoine nous livre une version de Grand Corps Malade et Kimberose, Nos plus belles années.

Alessandra Sublet dévoile le vainqueur des Talents de Marc Lavoine : il s'agit de Caroline Costa.

LE CHOIX DE NOLWENN LEROY

Comme annoncé, la star Nolwenn Leroy a fait son choix pour repêcher une personne qui n'a pas eu les faveurs du public après les votes. La célèbre Bretonne a décidé de donner une chance à Loris, "sa conviction depuis le début".

Pascal Obispo clôt la soirée en chantant A qui dire qu'on est seul accompagné de son piano.

Les 5 candidats qualifiés pour la finale attendue le 21 mai 2022 sont : Vike (équipe Amel Bent), Nour (équipe Florent Pagny), (équipe Vianney), Caroline (équipe Marc Lavoine) et Loris (repêché par Nolwenn Leroy).