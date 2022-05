Diaporama : The Voice, la demi-finale : les 5 finalistes dévoilés après un show puissant !

1 / 37 The Voice, la demi-finale : les 5 finalistes dévoilés après un show puissant et plein de rebondissements !

2 / 37 The Voice 2022 - les demi-finales : Ce 14 mai 2022, Vike a fait une superbe prestation, reprenant Je suis malade de Serge Lama

3 / 37 The Voice 2022 - La demi-finale : Introduction avec Juliette Armanet et les talents sur Dernier Jour du disco

7 / 37 Doryan Ben de l'équipe d'Amel Bent dans The Voice 2022 ce 14 mai 2022. Il interprète I Have Nothing de Whitney Houston

9 / 37 Nolwenn Leroy coach surprise des demi-finales de The Voice ce 14 mai 2022

10 / 37 Mary Milton chante Regarde-moi de Céline Dion ce 14 mai 2022 dans The Voice pour les demi-finales

15 / 37 The Voice 2022 - les demi-finales : Ce 14 mai 2022, Vike a fait une superbe prestation, reprenant Je suis malade de Serge Lama

18 / 37 C'est Vike (coach Amel Bent) qui a été choisi par le public dans The Voice - les demi-finales ce 14 mai 2022

19 / 37 The Voice 2022, les demi-finales : Lou a interprété Voilà de Barbara Pravi

20 / 37 The Voice 2022, les demi-finales : Nour a chanté Rise Up d'Andra Day

21 / 37 The Voice 2022, les demi-finales : Florent Pagny subjugué par ses Talents Nour et Lou

22 / 37 Florent Pagny interprète La Foule d'Edith Piah avec ses Talents Lou et Nour lors des demi-finales de The Voice - 14 mai 2022

23 / 37 Nour a remporté la battle contre Lou lors de la demi-finale de The Voice ce 14 mai 2022

24 / 37 The Voice, la demi-finale sur TF1 ce 14 mai 2022 : Pauline, le talent de Vianney

25 / 37 The Voice, la demi-finale sur TF1 ce 14 mai 2022 : Mister Mat, le talent de Vianney

26 / 37 The Voice, la demi-finale sur TF1 ce 14 mai 2022 : Louise , le talent de Vianney

27 / 37 The Voice, la demi-finale sur TF1 ce 14 mai 2022 :

28 / 37 The Voice 2022 - La demi-finale : Vianney et ses talents Mister Mat, Louise et Pauline chantant Je ne suis pas un héros de Daniel Balavoine - 14 mai 2022

29 / 37 Mister Mat a été choisi par les Talents de Vianney - The Voice : La demi-finale ce 14 mai 2022

30 / 37 Loris chante L'Envie de Johnny Hallyday devant son coach Marc Lavoine - The Voice, la demi-finale - 14 mai 2022

32 / 37 Caroline Costa, Talent de Marc Lavoine, chantant du Serge Lama dans The Voice, la demi-finale - 14 mai 2022

33 / 37 Le coach Marc Lavoine estomaqué par son talent Caroline - The Voice, la demi-finale - 14 mai 2022

34 / 37 Marc Lavoine avec ses Talents Loris et Caroline - The Voice, la demi-finale - 14 mai 2022

35 / 37 Caroline, Talent de Marc Lavoine, a été choisie par le public au grand dam de Lors, après sa performance de la demi-finale de The Voice 2022 - le 14 mai

36 / 37 Nolwenn Leroy annonce l'artiste qu'elle a choisi de sauver - The Voice, la demi-finale - 14 mai 2022