"Je vous avoue que j'ai un peu le trac" : Alessandra Sublet impressionnée dans The Voice, à la place de Nikos Aliagas

En place pour lancer la demi-finale de The Voice 2022, après la prestation des 10 Talents encore en lice avec Juliette Armanet sur son tube Le dernier jour du disco, Alessandra Sublet a eu quelques mots touchants pour Nikos Aliagas. C'est une véritable déclaration d'amour qu'elle lui a adressée en direct. "Ca ne vous a pas échappé, Nikos n'est pas là ce soir. Je tiens à t'embrasser très fort, et au nom de tous, à te souhaiter un bon rétablissement, je t'aime, à la semaine prochaine Nikos", a lancé Alessandra Sublet face à la caméra. "Je vous avoue que j'ai un peu le trac", a-t-elle aussi avoué face aux cinq coaches, Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny, Vianney et Nolwenn Leroy. L'animatrice a ensuite pris des nouvelles de Florent Pagny qui malgré son cancer au poumon, en bonne voie de guérison, a tenu à être présent lors de cette demi-finale de The Voice pour soutenir ses deux jeunes Talents : Nour et Lou. "Ca va très bien. On est dans l'aventure. Tant que l'on ne souffre pas et que tout se passe bien, il faut assurer. Donc on est là", lui a répondu le chanteur de 60 ans.

A l'issue de cette demi-finale, un Talent par équipe sera qualifié pour la finale et parmi les 6 non choisis par le public, Nolwenn Leroy aura le privilège d'en repêcher un.