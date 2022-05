Caroline Costa (The Voice) célibataire : elle annonce sa rupture avec le père de sa fille

Depuis le début de l'année, les téléspectateurs ont redécouvert Caroline Costa grâce à The Voice. Après une longue absence dans les médias, la jeune chanteuse de 25 ans a décidé de revenir sur le devant de la scène et espère aujourd'hui remporter la compétition de TF1. Dans l'intimité, Caroline est l'heureuse maman de la petite Talia âgée de 3 ans (née en octobre 2018). Un premier enfant qu'elle a accueilli avec son compagnon Wilson. Et alors qu'on pensait qu'ils formaient ensemble la famille parfaite, la candidate a annoncé leur rupture surprise mardi 3 mai 2022 en story Instagram.

"Après presque 10 ans d'amour, nous prenons aujourd'hui deux chemins différents Wilson et moi... Nous vous remercions de bien vouloir respecter cette décision difficile. J'ai longtemps hésité à vous écrire ces quelques lignes. Mais d'un commun accord, nous avons décidé de vous le dire puisque vous me suivez depuis toutes ces années et que vous avez vu naître cet amour", a-t-elle expliqué sans donner plus de détails sur ce qui avait conduit à leur séparation.

La belle carrière de Caroline

Rappelons que Caroline Costa est en effet un visage bien connu du grand public depuis déjà un petit moment. C'est à l'âge de 11 ans qu'elle a été révélée, en 2008, lors de la troisième saison d'Incroyable Talent. A l'époque, elle s'était hissée jusqu'en finale de la compétition et avait terminé deuxième. Après cette première expérience télévisuelle, elle a eu l'occasion de sortir son premier album, intitulé J'irai.

En 2012, Caroline Costa refaisait parler d'elle en décrochant l'un des rôles principaux dans la comédie musicale Robin des Bois, au côté de M.Pokora. Elle y interprète Bédélia, qui tombait amoureuse du fils de Robin, Adrien (interprété par Sacha Tran). Après de nombreuses représentations au Palais des congrès à Paris, elle avait entamé avec la troupe une tournée dans toute la France ainsi qu'en Belgique et en Suisse.

Mais pour son enfant, Caroline a décidé ensuite de mettre sa carrière prometteuse entre parenthèses. Du moins jusqu'à cette année. Avec The Voice, elle espère retrouver sa place de chanteuse là où elle l'avait laissée. Elle est d'ailleurs toujours dans l'aventure dans l'équipe de Marc Lavoine et sera présente samedi 7 mai 2022 pour les super cross-battles, dernier rendez-vous avant la demi-finale en direct.